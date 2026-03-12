ETV Bharat / Videos

LIVE : అల్లు సినిమాస్‌ను ప్రారంభించనున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - ALLU CINEMAS OPENING CEREMONY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
CM Revanth Reddy Attended Allu Cinemas Opening Ceremony (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 12, 2026 at 5:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Revanth Reddy Attended Allu Cinemas Opening Ceremony : అల్లు సినిమాస్‌ను ఆసియాలోనే అతి పెద్ద డాల్బీ స్క్రీన్‌ కలిగిన మల్టీప్లెక్స్‌గా రూపొందించారు. అల్లు సినిమాస్‌ను తెలంగాణ సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై, ప్రారంభించారు. మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి మరో అతిథిగా హాజరయ్యారు. నేడు లాంఛనంగా ప్రారంభమయిన అల్లు సినిమాస్‌ మల్టీప్లెక్స్‌లో  ఉగాది పండగ సందర్భంగా ఈ నెల 19 నుంచి సినిమాలు ప్రదర్శించనున్నట్లు సమాచారం. ఇందులో 4 స్క్రీన్లు ఉండగా స్క్రీన్‌ 1లో డాల్బీ విజన్‌ ఉంది. శుక్రవారం (మార్చి 13) నుంచి 'బుక్‌ మై షో' ద్వారా ఆన్‌లైన్‌ బుకింగ్స్‌ ఓపెన్‌ చేయనున్నట్లు అల్లు సినిమాస్‌ ప్రకటించింది. ఇందులో తొలుత ధురంధర్‌ 2, ఉస్తాద్‌ భగత్‌సింగ్‌ సినిమాలు సందడి చేయనున్నట్లు సమాచారం. హైదరాబాద్‌ సమీపంలోని కోకాపేటలో అల్లు సినిమాస్‌ డాల్బీ థియేటర్‌ నిర్మించారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నిర్మించిన మొదటి డాల్బీ థియేటర్‌ కాగా, దేశంలో మూడోది.

CM Revanth Reddy Attended Allu Cinemas Opening Ceremony : అల్లు సినిమాస్‌ను ఆసియాలోనే అతి పెద్ద డాల్బీ స్క్రీన్‌ కలిగిన మల్టీప్లెక్స్‌గా రూపొందించారు. అల్లు సినిమాస్‌ను తెలంగాణ సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై, ప్రారంభించారు. మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి మరో అతిథిగా హాజరయ్యారు. నేడు లాంఛనంగా ప్రారంభమయిన అల్లు సినిమాస్‌ మల్టీప్లెక్స్‌లో  ఉగాది పండగ సందర్భంగా ఈ నెల 19 నుంచి సినిమాలు ప్రదర్శించనున్నట్లు సమాచారం. ఇందులో 4 స్క్రీన్లు ఉండగా స్క్రీన్‌ 1లో డాల్బీ విజన్‌ ఉంది. శుక్రవారం (మార్చి 13) నుంచి 'బుక్‌ మై షో' ద్వారా ఆన్‌లైన్‌ బుకింగ్స్‌ ఓపెన్‌ చేయనున్నట్లు అల్లు సినిమాస్‌ ప్రకటించింది. ఇందులో తొలుత ధురంధర్‌ 2, ఉస్తాద్‌ భగత్‌సింగ్‌ సినిమాలు సందడి చేయనున్నట్లు సమాచారం. హైదరాబాద్‌ సమీపంలోని కోకాపేటలో అల్లు సినిమాస్‌ డాల్బీ థియేటర్‌ నిర్మించారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నిర్మించిన మొదటి డాల్బీ థియేటర్‌ కాగా, దేశంలో మూడోది.

For All Latest Updates

TAGGED:

ALLU CINEMAS LAUNCH EVENT LIVE
CM REVANTH REDDY IN ALLU CINEMAS
అల్లు సినిమాస్‌ ప్రారంభం
ALLU CINEMAS OPENING CEREMONY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

NETFLIX GLOBAL VFX HUB IN HYDERABAD

LIVE : నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ ఐలైన్ స్టూడియోస్ కార్యాలయం ప్రారంభోత్సవంలో సీఎం రేవంత్

March 12, 2026 at 12:50 PM IST
Rajyasabha Sessions LIVE

LIVE : రాజ్యసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 12, 2026 at 11:02 AM IST
LOK SABHA SESSIONS LIVE

LIVE : లోక్​సభ మలివిడత సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 12, 2026 at 11:00 AM IST
Velugumatla Pattas Distribution Live

LIVE : వెలుగుమట్ల నిరాశ్రయులకు ఇంటి పట్టాల పంపిణీ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 11, 2026 at 4:24 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.