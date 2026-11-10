LIVE : ట్రైనీ డీఎస్పీలతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ముఖాముఖి - ప్రత్యక్షప్రసారం
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 10, 2026 at 5:26 PM IST
CM Revanth Reddy with Group-1 Officers : హైదరాబాద్లోని మర్రి చెన్నారెడ్డి మానవ వనరుల అభివృద్ధి కేంద్రంలో ట్రైనీ డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ అధికారులతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ముఖాముఖి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా నూతనంగా బాధ్యతలు చేపట్టబోతున్న అధికారులను ఉద్దేశించి ఆయన పలు అంశాలపై మాట్లాడారు. ప్రతిపక్షాలు ఎన్ని ఆటంకాలు, కుట్రలు సృష్టించినా వాటన్నింటినీ ఎదుర్కొని రికార్డు సమయంలో గ్రూప్-1 నియామక ప్రక్రియను ప్రభుత్వం పూర్తి చేసిందని సీఎం స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వం తీసుకున్న పారదర్శక నిర్ణయాలను కోర్టులు సైతం సమర్థించాయని ఆయన గుర్తుచేశారు. నూతనంగా విధుల్లోకి చేరిన డీఎస్పీలు ప్రజలకు జవాబుదారీగా ఉంటూ, రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు. బాధ్యతాయుతమైన గ్రూప్-1 హోదాలో ఉండి కూడా ఎవరైనా తమ తల్లిదండ్రులను నిర్లక్ష్యం చేస్తే సహించేది లేదని సీఎం హెచ్చరించారు. అలాంటి అధికారుల జీతం నుంచి 10 శాతం నిధులను నేరుగా తల్లిదండ్రుల ఖాతాల్లో వేసే చట్టాన్ని కూడా తీసుకువచ్చి అమలు చేస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.
CM Revanth Reddy with Group-1 Officers : హైదరాబాద్లోని మర్రి చెన్నారెడ్డి మానవ వనరుల అభివృద్ధి కేంద్రంలో ట్రైనీ డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ అధికారులతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ముఖాముఖి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా నూతనంగా బాధ్యతలు చేపట్టబోతున్న అధికారులను ఉద్దేశించి ఆయన పలు అంశాలపై మాట్లాడారు. ప్రతిపక్షాలు ఎన్ని ఆటంకాలు, కుట్రలు సృష్టించినా వాటన్నింటినీ ఎదుర్కొని రికార్డు సమయంలో గ్రూప్-1 నియామక ప్రక్రియను ప్రభుత్వం పూర్తి చేసిందని సీఎం స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వం తీసుకున్న పారదర్శక నిర్ణయాలను కోర్టులు సైతం సమర్థించాయని ఆయన గుర్తుచేశారు. నూతనంగా విధుల్లోకి చేరిన డీఎస్పీలు ప్రజలకు జవాబుదారీగా ఉంటూ, రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు. బాధ్యతాయుతమైన గ్రూప్-1 హోదాలో ఉండి కూడా ఎవరైనా తమ తల్లిదండ్రులను నిర్లక్ష్యం చేస్తే సహించేది లేదని సీఎం హెచ్చరించారు. అలాంటి అధికారుల జీతం నుంచి 10 శాతం నిధులను నేరుగా తల్లిదండ్రుల ఖాతాల్లో వేసే చట్టాన్ని కూడా తీసుకువచ్చి అమలు చేస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.