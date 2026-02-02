LIVE : రావి నారాయణ రెడ్డి నేషనల్ అవార్డు కార్యక్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం - RAVI NARAYANA REDDY AWARD CEREMONY
Published : February 2, 2026 at 5:17 PM IST
LIVE : హైదరాబాద్ బంజారాహిల్స్లోని రావి నారాయణ రెడ్డి ఆడిటోరియంలో రావి నారాయణ రెడ్డి నేషనల్ అవార్డు 2025 కార్యక్రమం జరుగుతోంది. తెలంగాణ సాయుధ పోరాట సేనాని ‘రావి నారాయణరెడ్డి జాతీయ పురస్కారాన్ని ఈ ఏడాది సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ బి.సుదర్శన్ రెడ్డికి అందజేయనున్నారు. బంజారాహిల్స్లోని రావి నారాయణ రెడ్డి ఆడిటోరియంలో జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. జస్టిస్ బి.సుదర్శన్ రెడ్డికి అవార్డు బహుకరణ అనంతరం కీలక ప్రసంగం చేస్తున్నారు.
తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో రావి నారాయణ రెడ్డి పాత్ర గురించి, అలాగే అవార్డు అందుకుంటున్న సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ బి.సుదర్శన్ రెడ్డి వ్యక్తిత్వం, న్యాయ శాస్త్రానికి ఆయన చేసిన సేవలు, సంచలన తీర్పుల గురించి ముఖ్యమంత్రి ప్రస్తావించారు. ఉన్నత విద్యావేత్తగా, ఉత్తమ న్యాయమూర్తిగా, సామాజిక చింతనాపరుడిగా, లౌకిక విలువలకు పట్టం కట్టిన పౌరుడిగా బి.సుదర్శన్రెడ్డి వ్యక్తిత్వం స్ఫూర్తిదాయకమైనదని ముఖ్యమంత్రి కీర్తించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
