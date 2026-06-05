LIVE : గంగాపూర్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బహిరంగ సభ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM PUBLIC MEETING AT UDDANDAPUR
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Published : June 5, 2026 at 6:27 PM IST|
Updated : June 5, 2026 at 6:36 PM IST
CM Revanth Reddy public meeting at Uddandapur : ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో రెండో రోజు సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటిస్తున్నారు. సీఎం వెంట మంత్రులు ఉత్తమ్ కుమార్రెడ్డి, జూపల్లి కృష్ణారావు సైతం ఉదయం నాగర్కర్నూల్ జిల్లా కొల్లాపూర్ మండలంలోని ఎల్లూరు పంప్హౌస్ చేరుకోని పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం (పీఆర్ఎల్ఐఎస్) ప్యాకేజీ-3 హెడ్ రెగ్యులేటర్, ప్యాకేజీ-2 నార్లాపూర్ రిజర్వాయర్, ప్యాకేజీ-1 డెలివరీ సిస్టర్న్, ఎంజీకేఎల్ఐఎస్ లిఫ్ట్-1 పంప్హౌస్లను పరిశీలించారు. తదుపరి పీఆర్ఎల్ఐఎస్ ప్యాకేజీ-3 కాలువ పనులు, ఏదుల రిజర్వాయర్, పంప్హౌస్ పనులను ఏరియల్ వ్యూ ద్వారా సీఎం పరిశీలించారు. మధ్యాహ్నం కుమ్మెరలో పీఆర్ఎల్ఐఎస్ ప్యాకేజీ-8 స్టేజ్-3 పంప్హౌస్, వట్టెం రిజర్వాయర్కు సంబంధించిన ప్యాకేజీ - 9, 10, 11 పనులు పరిశీలించారు. అనంతరం భూత్పూర్ మండలం కొత్తూర్లోని పీఆర్ఎల్ఐఎస్కు చెందిన కరివేన రిజర్వాయర్ ప్యాకేజీ- 14, 15 పనులను పరిశీలించారు. సాయంత్రం జడ్చర్ల మండలం ఉద్దండాపూర్లో పీఆర్ఎల్ఐఎస్కు చెందిన ఉద్దండాపూర్ రిజర్వాయర్ ప్యాకేజీలు 17, 18 పనులను పురోగతిపై అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. సాయంత్రం 6.30 గంటలకు ఉద్దండాపూర్లో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పాల్గొన్నారు. సీఎం ప్రసంగాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
CM Revanth Reddy public meeting at Uddandapur : ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో రెండో రోజు సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటిస్తున్నారు. సీఎం వెంట మంత్రులు ఉత్తమ్ కుమార్రెడ్డి, జూపల్లి కృష్ణారావు సైతం ఉదయం నాగర్కర్నూల్ జిల్లా కొల్లాపూర్ మండలంలోని ఎల్లూరు పంప్హౌస్ చేరుకోని పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం (పీఆర్ఎల్ఐఎస్) ప్యాకేజీ-3 హెడ్ రెగ్యులేటర్, ప్యాకేజీ-2 నార్లాపూర్ రిజర్వాయర్, ప్యాకేజీ-1 డెలివరీ సిస్టర్న్, ఎంజీకేఎల్ఐఎస్ లిఫ్ట్-1 పంప్హౌస్లను పరిశీలించారు. తదుపరి పీఆర్ఎల్ఐఎస్ ప్యాకేజీ-3 కాలువ పనులు, ఏదుల రిజర్వాయర్, పంప్హౌస్ పనులను ఏరియల్ వ్యూ ద్వారా సీఎం పరిశీలించారు. మధ్యాహ్నం కుమ్మెరలో పీఆర్ఎల్ఐఎస్ ప్యాకేజీ-8 స్టేజ్-3 పంప్హౌస్, వట్టెం రిజర్వాయర్కు సంబంధించిన ప్యాకేజీ - 9, 10, 11 పనులు పరిశీలించారు. అనంతరం భూత్పూర్ మండలం కొత్తూర్లోని పీఆర్ఎల్ఐఎస్కు చెందిన కరివేన రిజర్వాయర్ ప్యాకేజీ- 14, 15 పనులను పరిశీలించారు. సాయంత్రం జడ్చర్ల మండలం ఉద్దండాపూర్లో పీఆర్ఎల్ఐఎస్కు చెందిన ఉద్దండాపూర్ రిజర్వాయర్ ప్యాకేజీలు 17, 18 పనులను పురోగతిపై అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. సాయంత్రం 6.30 గంటలకు ఉద్దండాపూర్లో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పాల్గొన్నారు. సీఎం ప్రసంగాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.