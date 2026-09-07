LIVE : సారంపల్లి మల్లారెడ్డి సంస్మరణ సభలో సీఎం - ప్రత్యక్షప్రసారం
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Published : September 7, 2026 at 12:42 PM IST
CM Revanth Reddy at the memorial service for Sarampalli Mallareddy : హైదరాబాద్లోని రవీంద్రభారతిలో ప్రముఖ రైతు నేత సారంపల్లి మల్లారెడ్డి సంస్మరణ సభకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమానికి సీపీఐ(ఎం) రాష్ట్ర కార్యదర్శి జాన్ వెస్లీ అధ్యక్షత వహించారు. పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్, మాజీమంత్రి జగదీశ్ రెడ్డి, సీపీఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కూనంనేని సాంబశివరావు, తెలంగాణ జన సమితి వ్యవస్థాపకులు కోదండరాం తదితర ప్రముఖులు ఈ సభలో పాల్గొన్నారు. హైదరాబాద్లోని రవీంద్రభారతిలో ప్రముఖ రైతు నేత సారంపల్లి మల్లారెడ్డి సంస్మరణ సభకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమానికి సీపీఐ(ఎం) రాష్ట్ర కార్యదర్శి జాన్ వెస్లీ అధ్యక్షత వహించారు. పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్, మాజీమంత్రి జగదీశ్ రెడ్డి, సీపీఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కూనంనేని సాంబశివరావు, తెలంగాణ జన సమితి వ్యవస్థాపకులు కోదండరాం తదితర ప్రముఖులు ఈ సభలో పాల్గొన్నారు.
CM Revanth Reddy at the memorial service for Sarampalli Mallareddy : హైదరాబాద్లోని రవీంద్రభారతిలో ప్రముఖ రైతు నేత సారంపల్లి మల్లారెడ్డి సంస్మరణ సభకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమానికి సీపీఐ(ఎం) రాష్ట్ర కార్యదర్శి జాన్ వెస్లీ అధ్యక్షత వహించారు. పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్, మాజీమంత్రి జగదీశ్ రెడ్డి, సీపీఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కూనంనేని సాంబశివరావు, తెలంగాణ జన సమితి వ్యవస్థాపకులు కోదండరాం తదితర ప్రముఖులు ఈ సభలో పాల్గొన్నారు. హైదరాబాద్లోని రవీంద్రభారతిలో ప్రముఖ రైతు నేత సారంపల్లి మల్లారెడ్డి సంస్మరణ సభకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమానికి సీపీఐ(ఎం) రాష్ట్ర కార్యదర్శి జాన్ వెస్లీ అధ్యక్షత వహించారు. పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్, మాజీమంత్రి జగదీశ్ రెడ్డి, సీపీఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కూనంనేని సాంబశివరావు, తెలంగాణ జన సమితి వ్యవస్థాపకులు కోదండరాం తదితర ప్రముఖులు ఈ సభలో పాల్గొన్నారు.