ETV Bharat / Videos

LIVE : సారంపల్లి మల్లారెడ్డి సంస్మరణ సభలో సీఎం - ప్రత్యక్షప్రసారం

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 7, 2026 at 12:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Revanth Reddy at the memorial service for Sarampalli Mallareddy : హైదరాబాద్​లోని రవీంద్రభారతిలో ప్రముఖ రైతు నేత సారంపల్లి మల్లారెడ్డి సంస్మరణ సభకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమానికి సీపీఐ(ఎం) రాష్ట్ర కార్యదర్శి జాన్ వెస్లీ అధ్యక్షత వహించారు. పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్, మాజీమంత్రి జగదీశ్​ రెడ్డి, సీపీఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కూనంనేని సాంబశివరావు, తెలంగాణ జన సమితి వ్యవస్థాపకులు కోదండరాం తదితర ప్రముఖులు ఈ సభలో పాల్గొన్నారు. హైదరాబాద్​లోని రవీంద్రభారతిలో ప్రముఖ రైతు నేత సారంపల్లి మల్లారెడ్డి సంస్మరణ సభకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమానికి సీపీఐ(ఎం) రాష్ట్ర కార్యదర్శి జాన్ వెస్లీ అధ్యక్షత వహించారు. పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్, మాజీమంత్రి జగదీశ్​ రెడ్డి, సీపీఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కూనంనేని సాంబశివరావు, తెలంగాణ జన సమితి వ్యవస్థాపకులు కోదండరాం తదితర ప్రముఖులు ఈ సభలో పాల్గొన్నారు.  

CM Revanth Reddy at the memorial service for Sarampalli Mallareddy : హైదరాబాద్​లోని రవీంద్రభారతిలో ప్రముఖ రైతు నేత సారంపల్లి మల్లారెడ్డి సంస్మరణ సభకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమానికి సీపీఐ(ఎం) రాష్ట్ర కార్యదర్శి జాన్ వెస్లీ అధ్యక్షత వహించారు. పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్, మాజీమంత్రి జగదీశ్​ రెడ్డి, సీపీఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కూనంనేని సాంబశివరావు, తెలంగాణ జన సమితి వ్యవస్థాపకులు కోదండరాం తదితర ప్రముఖులు ఈ సభలో పాల్గొన్నారు. హైదరాబాద్​లోని రవీంద్రభారతిలో ప్రముఖ రైతు నేత సారంపల్లి మల్లారెడ్డి సంస్మరణ సభకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమానికి సీపీఐ(ఎం) రాష్ట్ర కార్యదర్శి జాన్ వెస్లీ అధ్యక్షత వహించారు. పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్, మాజీమంత్రి జగదీశ్​ రెడ్డి, సీపీఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కూనంనేని సాంబశివరావు, తెలంగాణ జన సమితి వ్యవస్థాపకులు కోదండరాం తదితర ప్రముఖులు ఈ సభలో పాల్గొన్నారు.  

For All Latest Updates

TAGGED:

SARAMPALLI MALLAREDDY
CM REVANTH REDDY

ఇలాంటి కథనాలు

Telangana Legislative Council Sessions LIVE

LIVE : తెలంగాణ శాసనమండలి సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

September 7, 2026 at 10:14 AM IST
Telangana Assembly Session Live

LIVE : తెలంగాణ శాసనసభ వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

September 7, 2026 at 10:07 AM IST
CM Revanth Visits Nalgonda Dist

LIVE : నకిరేకల్​లో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు సీఎం రేవంత్​రెడ్డి శ్రీకారం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

September 5, 2026 at 5:27 PM IST
CM Revanth Reddy met with a delegation from TCS Hypervolt

LIVE : దేశంలోనే అతిపెద్ద ఏఐ డేటా సెంటర్ క్యాంపస్ - సీఎం కీలక సమావేశం

September 5, 2026 at 3:47 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.