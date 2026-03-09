LIVE : కూకట్పల్లి నల్లచెరువు ప్రారంభోత్సవంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం - KUKATPALLY NALLACHERUVU
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 9, 2026 at 8:34 PM IST
CM Revanth Reddy Inaugurate Nallacheruvu in Kukatpally : హైడ్రా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో సుందరంగా తీర్చిదిద్దిన కూకట్పల్లిలోని నల్లచెరువును సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో హైడ్రా అధికారులు, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. నల్ల చెరువు విస్తీర్ణం మొత్తం 28 ఎకరాలు. కానీ ఆక్రమణదారుల కబ్జాలకు గురైంది. దాదాపు 12 ఎకరాలు ఆక్రమించి షెడ్లు, ఇతర నిర్మాణాలు వెలిశాయి. నల్ల చెరువు పేరుకు తగ్గట్లుగానే మారడంతో స్థానిక ఫిర్యాదుతో రంగంలోకి దిగిన హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ 2024 అక్టోబర్ లో చెరువును పరిశీలించి అక్రమ నిర్మాణాలను గుర్తించారు. రాజకీయ ఒత్తిళ్లను బేఖాతరు చేస్తూ చెరువు ఎఫ్టీఎల్లో అనధికారికంగా చేపట్టిన నిర్మాణాలను యుద్ధ ప్రాతిపదికన తొలగించారు. కూల్చివేతలపై రంగంలోకి దిగిన హైడ్రా అనేక రాజకీయ ఒత్తిడిలను ఎదుర్కొంది. అయినా కూడా చెరువుకు పునర్వైభవం తీసుకురావలనే ఉద్దేశం దిశగా కార్యశుద్ధితో పనిచేసింది. దీంతో మళ్లీ నల్లచెరువు పాత లెక్కల ప్రకారం 28 ఎకరాలకు పెరిగింది. చెరువు చుట్టూ ఫెన్సింగ్ ఏర్పాటు చేసి ఆహ్లాదకరంగా తీర్చిదిద్దింది.
CM Revanth Reddy Inaugurate Nallacheruvu in Kukatpally : హైడ్రా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో సుందరంగా తీర్చిదిద్దిన కూకట్పల్లిలోని నల్లచెరువును సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో హైడ్రా అధికారులు, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. నల్ల చెరువు విస్తీర్ణం మొత్తం 28 ఎకరాలు. కానీ ఆక్రమణదారుల కబ్జాలకు గురైంది. దాదాపు 12 ఎకరాలు ఆక్రమించి షెడ్లు, ఇతర నిర్మాణాలు వెలిశాయి. నల్ల చెరువు పేరుకు తగ్గట్లుగానే మారడంతో స్థానిక ఫిర్యాదుతో రంగంలోకి దిగిన హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ 2024 అక్టోబర్ లో చెరువును పరిశీలించి అక్రమ నిర్మాణాలను గుర్తించారు. రాజకీయ ఒత్తిళ్లను బేఖాతరు చేస్తూ చెరువు ఎఫ్టీఎల్లో అనధికారికంగా చేపట్టిన నిర్మాణాలను యుద్ధ ప్రాతిపదికన తొలగించారు. కూల్చివేతలపై రంగంలోకి దిగిన హైడ్రా అనేక రాజకీయ ఒత్తిడిలను ఎదుర్కొంది. అయినా కూడా చెరువుకు పునర్వైభవం తీసుకురావలనే ఉద్దేశం దిశగా కార్యశుద్ధితో పనిచేసింది. దీంతో మళ్లీ నల్లచెరువు పాత లెక్కల ప్రకారం 28 ఎకరాలకు పెరిగింది. చెరువు చుట్టూ ఫెన్సింగ్ ఏర్పాటు చేసి ఆహ్లాదకరంగా తీర్చిదిద్దింది.