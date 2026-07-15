LIVE : అమెజాన్ డేటాసెంటర్ శంకుస్థాపనలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం - అమెజాన్ డేటాసెంటర్
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 15, 2026 at 1:25 PM IST|
Updated : July 15, 2026 at 2:04 PM IST
CM Revanth Reddy at Amazon Data Center Foundation Ceremony : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అమెజాన్ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటులో భాగంగా శంకుస్థాపన చేశారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో దిగ్గజ సంస్థ అమెజాన్ కొత్త డేటా సెంటర్ను నెలకొల్పనున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. పన్నెండేళ్ల వ్యవధిలో అమెజాన్ సంస్థ విస్తరణకు రూ.60 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టేలా ఆ సంస్థతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే పరస్పర అంగీకారం కుదుర్చుకుంది. సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు భారత ఫ్యూచర్ సిటీలో అమెజాన్ డేటా సెంటర్ విస్తరణ కోసం 202 ఎకరాలు, చందన్వెల్లిలో 98 ఎకరాలను ప్రభుత్వం ఇప్పటికే కేటాయించింది. రూ.125 కోట్ల విలువ చేసే ప్రోత్సాహకాలు, రాయితీలను కూడా అమెజాన్కు అందించింది. ఇది రాష్ట్ర చరిత్రలోనే అతిపెద్ద టెక్నాలజీ పెట్టుబడుల్లో మైలురాయిగా నిలవనుందని ప్రభుత్వ యంత్రాంగం చెబుతోంది. కొత్తగా విస్తరించనున్న ఈ అమెజాన్ డేటా సెంటర్తో వేల సంఖ్యలో ఉద్యోగాలు వస్తాయని భావిస్తున్నారు.
CM Revanth Reddy at Amazon Data Center Foundation Ceremony : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అమెజాన్ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటులో భాగంగా శంకుస్థాపన చేశారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో దిగ్గజ సంస్థ అమెజాన్ కొత్త డేటా సెంటర్ను నెలకొల్పనున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. పన్నెండేళ్ల వ్యవధిలో అమెజాన్ సంస్థ విస్తరణకు రూ.60 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టేలా ఆ సంస్థతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే పరస్పర అంగీకారం కుదుర్చుకుంది. సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు భారత ఫ్యూచర్ సిటీలో అమెజాన్ డేటా సెంటర్ విస్తరణ కోసం 202 ఎకరాలు, చందన్వెల్లిలో 98 ఎకరాలను ప్రభుత్వం ఇప్పటికే కేటాయించింది. రూ.125 కోట్ల విలువ చేసే ప్రోత్సాహకాలు, రాయితీలను కూడా అమెజాన్కు అందించింది. ఇది రాష్ట్ర చరిత్రలోనే అతిపెద్ద టెక్నాలజీ పెట్టుబడుల్లో మైలురాయిగా నిలవనుందని ప్రభుత్వ యంత్రాంగం చెబుతోంది. కొత్తగా విస్తరించనున్న ఈ అమెజాన్ డేటా సెంటర్తో వేల సంఖ్యలో ఉద్యోగాలు వస్తాయని భావిస్తున్నారు.