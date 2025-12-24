LIVE : నూతన సర్పంచిల సన్మాన కార్యక్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM REVANTH REDDY LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : December 24, 2025 at 4:28 PM IST
CM Revanth Reddy At The Newly Elected Sarpanches Felicitation Programme : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నారాయణపేట్ జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు. కోస్గిలో నూతన సర్పంచిల సన్మాన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అనంతరం మాట్లాడుతున్నారు. 12,702 గ్రామ పంచాయతీలకు జరిగిన ఎన్నికల్లో 7,527 చోట్ల కాంగ్రెస్, 808 స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ రెబల్స్ గెలుపొందారని ఆయన గుర్తుచేశారు. ఇదే ఉత్సాహంతో పనిచేయాలని కార్యకర్తలకు పిలుపునిచ్చారు. గ్రామ పంచాయతీల్లో 66శాతం ఫలితాలను కాంగ్రెస్ సాధించిందని తెలిపారు. పేదలకు తాము అందిస్తున్న సంక్షేమ పథకాలే మన విజయానికి కారణమన్నారు. 2/3(దాదాపు 80 ఎమ్మెల్యే సీట్లు) మెజార్టీతో 2029లో కాంగ్రెస్ తిరిగి అధికారంలోకి వస్తుందని జోస్యం చెప్పారు. 1/3తో బీఆర్ఎస్ ఉంటే 2/3 మెజార్టీతో కాంగ్రెస్ ఉంటుందన్నారు. ఈ తీర్పు 2029లో కూడా పునరావృతం అవుతుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. పార్టీ విజయం కోసం కష్టపడిన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో భారీ సంఖ్యలో కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.
CM Revanth Reddy At The Newly Elected Sarpanches Felicitation Programme : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నారాయణపేట్ జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు. కోస్గిలో నూతన సర్పంచిల సన్మాన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అనంతరం మాట్లాడుతున్నారు. 12,702 గ్రామ పంచాయతీలకు జరిగిన ఎన్నికల్లో 7,527 చోట్ల కాంగ్రెస్, 808 స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ రెబల్స్ గెలుపొందారని ఆయన గుర్తుచేశారు. ఇదే ఉత్సాహంతో పనిచేయాలని కార్యకర్తలకు పిలుపునిచ్చారు. గ్రామ పంచాయతీల్లో 66శాతం ఫలితాలను కాంగ్రెస్ సాధించిందని తెలిపారు. పేదలకు తాము అందిస్తున్న సంక్షేమ పథకాలే మన విజయానికి కారణమన్నారు. 2/3(దాదాపు 80 ఎమ్మెల్యే సీట్లు) మెజార్టీతో 2029లో కాంగ్రెస్ తిరిగి అధికారంలోకి వస్తుందని జోస్యం చెప్పారు. 1/3తో బీఆర్ఎస్ ఉంటే 2/3 మెజార్టీతో కాంగ్రెస్ ఉంటుందన్నారు. ఈ తీర్పు 2029లో కూడా పునరావృతం అవుతుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. పార్టీ విజయం కోసం కష్టపడిన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో భారీ సంఖ్యలో కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.