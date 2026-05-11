LIVE : విద్యావారోత్సవాలు-2026లో ప్రారంభ వేడుకల్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం - EDUCATION WEEK IN TELANGANA
Published : May 11, 2026 at 7:08 PM IST
CM Revanth Reddy at the Education Week Celebrations : తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రజాపాలన- ప్రగతి ప్రణాళికలో భాగంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 11 నుంచి 17వ తేదీ వరకు విద్యావారోత్సవాలను నిర్వహిస్తోంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఎల్బీ స్టేడియంలో అట్టహాసంగా ప్రారంభించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు విద్యార్థులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎల్బీ స్టేడియం పరిసరాల్లో పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. పదో తరగతి, ఇంటర్లో ఉత్తమ మార్కులు సాధించిన ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థల విద్యార్థులకు సీఎం బహుమతులను అందజేశారు. వారంపాటు ప్రతిరోజూ కార్యక్రమాలు నిర్వహించేలా ఇప్పటికే వర్సిటీలు, కళాశాలలు, పాఠశాలలు ప్రణాళికలు రూపొందించుకున్న విషయం తెలిసిందే. అనంతరం ప్రీ ప్రైమరీ నుంచి ఇంటర్ వరకు విద్య అందించేలా రూ.వెయ్యి కోట్ల విలువైన 28 ఇంటిగ్రేటెడ్ పాఠశాలలతో పాటు ఇతర పాఠశాలల్లో 501 తరగతి గదుల నిర్మాణానికి సీఎం వర్చువల్గా శంకుస్థాపన చేశారు.
