LIVE : ఫుట్బాల్ ఛాంపియన్ షిప్-2026 ముగింపు వేడుకలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM REVANTH REDDY FOOTBALL
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 5, 2026 at 6:21 PM IST|
Updated : April 5, 2026 at 8:26 PM IST
CM Revanth Reddy Football Championship 2026 Closing Ceremony : 74వ బి.ఎన్ ముల్లిక్ మెమోరియల్ ఆల్ ఇండియా పోలీస్ ఫుట్బాల్ ఛాంపియన్ షిప్-2026 ముగింపు వేడుకలకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. ఈ వేడుకలు గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో నిర్వహిస్తున్నారు. రాష్ట్ర పోలీస్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈ క్రీడా సంగ్రామం సాగుతోంది. ఈ పోటీల్లో విజేతలకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బహుమతులు అందించారు. బహుమతుల ప్రదానం అనంతరం ప్రసంగిస్తున్నారు. స్టేడియంలో సీఐఎస్ఎఫ్- గోవా జట్ల మధ్య ఫైనల్ మ్యాచ్ ఉత్కంఠగా కొనసాగింది. ఫైనల్ మ్యాచ్ను డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి, సైబరాబాద్ సీపీ రమేష్ కుమార్, పోలీసు ఉన్నతాధికారులు ఆసక్తిగా తిలకించారు. మార్చి 25 నుంచి ప్రారంభమైన ఈ టోర్నమెంట్లో దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాల పోలీసు టీమ్స్, మహిళా జట్లు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నాయి. ఫైనల్ మ్యాచ్ ఆద్యంతం ఉత్కంఠగా సాగింది. గెలుపు కోసం ఇరు జట్లు హోరాహోరీగా తలపడ్డాయి. ఉన్నతాధికారులు ఆసక్తిగా తిలికించారు.
