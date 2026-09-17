LIVE : ప్రజాపాలన దినోత్సవ వేడుకల్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం
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Published : September 17, 2026 at 9:57 AM IST
CM Revanth Reddy Praja Palana Day Celebrations : హైదరాబాద్ సంస్థానం 1948 సెప్టెంబరు 17న భారత యూనియన్లో విలీనం కావడాన్ని పురస్కరించుకొని తెలంగాణలో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, వివిధ రాజకీయ పార్టీల ఆధ్వర్యంలో నేడు ఉత్సవాలు జరగుతున్నాయి. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రజాపాలన దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తోంది. కాంగ్రెస్, వామపక్షాలు విలీనం పేరుతో, బీఆర్ఎస్ జాతీయ సమైక్యత దినోత్సవంగా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రజాపాలన దినోత్సవాల సందర్భంగా సీఎం రేవంత్రెడ్డి పబ్లిక్ గార్డెన్స్లో జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. అసెంబ్లీలో సభాపతి ప్రసాద్ కుమార్ జాతీయజెండాను ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మండలి ఛైర్మన్, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. తెలంగాణ తల్లి, గాంధీ, అంబేడ్కర్ విగ్రహాలకు స్పీకర్, ఛైర్మన్ నివాళులు అర్పించారు. బీఆర్ఎస్ తెలంగాణభవన్లో జరిగే జాతీయ సమైక్యత దినోత్సవంలో పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీ రామారావు జెండాను ఎగురవేశారు. వామపక్షాలు తమ తమ కార్యాలయాల్లో ఉత్సవాలు జరుపుతున్నాయి. ఆయా పార్టీలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగానూ ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలో ఏ పల్లెను చూసినా సాయుధ పోరాట గుర్తులే కనిపిస్తాయి. ఆనాడు మట్టి మనుషులకు, రజాకార్లకు మధ్య జరిగిన పోరాట ఘట్టాలు ఏ గ్రామాన్ని తాకినా కథలు కథలుగా వర్ణిస్తాయి. భూమి కోసం, భుక్తి కోసం, వెట్టిచాకిరి విముక్తి కోసం చేసిన అమరుల త్యాగాలు అజరామరంగా నిలిచాయి.
CM Revanth Reddy Praja Palana Day Celebrations : హైదరాబాద్ సంస్థానం 1948 సెప్టెంబరు 17న భారత యూనియన్లో విలీనం కావడాన్ని పురస్కరించుకొని తెలంగాణలో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, వివిధ రాజకీయ పార్టీల ఆధ్వర్యంలో నేడు ఉత్సవాలు జరగుతున్నాయి. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రజాపాలన దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తోంది. కాంగ్రెస్, వామపక్షాలు విలీనం పేరుతో, బీఆర్ఎస్ జాతీయ సమైక్యత దినోత్సవంగా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రజాపాలన దినోత్సవాల సందర్భంగా సీఎం రేవంత్రెడ్డి పబ్లిక్ గార్డెన్స్లో జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. అసెంబ్లీలో సభాపతి ప్రసాద్ కుమార్ జాతీయజెండాను ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మండలి ఛైర్మన్, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. తెలంగాణ తల్లి, గాంధీ, అంబేడ్కర్ విగ్రహాలకు స్పీకర్, ఛైర్మన్ నివాళులు అర్పించారు. బీఆర్ఎస్ తెలంగాణభవన్లో జరిగే జాతీయ సమైక్యత దినోత్సవంలో పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీ రామారావు జెండాను ఎగురవేశారు. వామపక్షాలు తమ తమ కార్యాలయాల్లో ఉత్సవాలు జరుపుతున్నాయి. ఆయా పార్టీలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగానూ ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలో ఏ పల్లెను చూసినా సాయుధ పోరాట గుర్తులే కనిపిస్తాయి. ఆనాడు మట్టి మనుషులకు, రజాకార్లకు మధ్య జరిగిన పోరాట ఘట్టాలు ఏ గ్రామాన్ని తాకినా కథలు కథలుగా వర్ణిస్తాయి. భూమి కోసం, భుక్తి కోసం, వెట్టిచాకిరి విముక్తి కోసం చేసిన అమరుల త్యాగాలు అజరామరంగా నిలిచాయి.