LIVE : పౌల్ట్రీ ఇండియా ఎక్స్పో-2026లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 25, 2026 at 12:04 PM IST|
Updated : November 25, 2026 at 12:30 PM IST
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పౌల్ట్రీ ప్రదర్శనల్లో ఒకటైన 18వ పౌల్ట్రీ ఇండియా ఎక్స్పో-2026కు హైదరాబాద్లో జరుగుతోంది. ఈ అంతర్జాతీయ పౌల్ట్రీ ప్రదర్శనను సీఎం రేవంత్రెడ్డి చేతుల మీదుగా ప్రారంభించారు. మూడు రోజుల పాటు మాదాపూర్ హైటెక్స్ ఎగ్జిబిషన్ సెంటర్లో ఈ ప్రదర్శన జరగనుంది. పౌల్ట్రీ ఇండియా ఎక్స్పో సన్నాహాల్లో భాగంగా ముందస్తుగా నోవాటెల్లో నాలెడ్జ్ డే కార్యక్రమం కేంద్ర పశుసంర్థక, మత్స్య శాఖ సహాయ మంత్రి ఎస్పీ సింగ్ బఘేల్ చేతుల మీదుగా ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర పశుసంవర్థక శాఖ మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి పాల్గొన్నారు. దేశం నలుమూలల నుంచి 1000 మంది పైగా పౌల్ట్రీ రైతులు, పరిశ్రమ యజమానులు, వివిధ సంస్థల ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ అభివృద్ధి కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం సంపూర్ణ సహకారం అందిస్తుందని మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి తెలిపారు. పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ ప్రజల ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి ఎంతగానో తోడ్పాటును అందిస్తుందని, అందువల్ల దానిని మరింత అభివృద్ధి చేయాలన్నారు.
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పౌల్ట్రీ ప్రదర్శనల్లో ఒకటైన 18వ పౌల్ట్రీ ఇండియా ఎక్స్పో-2026కు హైదరాబాద్లో జరుగుతోంది. ఈ అంతర్జాతీయ పౌల్ట్రీ ప్రదర్శనను సీఎం రేవంత్రెడ్డి చేతుల మీదుగా ప్రారంభించారు. మూడు రోజుల పాటు మాదాపూర్ హైటెక్స్ ఎగ్జిబిషన్ సెంటర్లో ఈ ప్రదర్శన జరగనుంది. పౌల్ట్రీ ఇండియా ఎక్స్పో సన్నాహాల్లో భాగంగా ముందస్తుగా నోవాటెల్లో నాలెడ్జ్ డే కార్యక్రమం కేంద్ర పశుసంర్థక, మత్స్య శాఖ సహాయ మంత్రి ఎస్పీ సింగ్ బఘేల్ చేతుల మీదుగా ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర పశుసంవర్థక శాఖ మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి పాల్గొన్నారు. దేశం నలుమూలల నుంచి 1000 మంది పైగా పౌల్ట్రీ రైతులు, పరిశ్రమ యజమానులు, వివిధ సంస్థల ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ అభివృద్ధి కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం సంపూర్ణ సహకారం అందిస్తుందని మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి తెలిపారు. పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ ప్రజల ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి ఎంతగానో తోడ్పాటును అందిస్తుందని, అందువల్ల దానిని మరింత అభివృద్ధి చేయాలన్నారు.