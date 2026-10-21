LIVE : పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ కార్యక్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం
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Published : October 21, 2026 at 8:36 AM IST
CM Revanth on Police Commemoration Day : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ కార్యక్రమం జరుగుతోంది. గోషామహల్ స్టేడియంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమానికి ముఖ్యఅతిథిగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. పోలీసు సిబ్బంది నుంచి సీఎం గౌరవవందనం స్వీకరిస్తున్నారు. అనంతరం పోలీసు అమరవీరులు గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నారు. వారి త్యాగాల గురించి వివరిస్తున్నారు. పోలీసు సిబ్బంది సంక్షేమానికి రాష్ట్రంప్రభుత్వం కృషిచేస్తోందని చెబుతున్నారు. పోలీసు అమరవీరులు రాష్ట్రానికి చేసిన సేవలు ఎనలేనివని ఆయన వివరిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలు కాపాడటంలో పోలీసులు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారని సీఎం కొనియాడుతున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ డీజీపీ సీవీ ఆనంద్, పోలీసు ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. పోలీసులు చేసిన సేవలను ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేసుకున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ కార్యక్రమం జరుగుతోంది. గోషామహల్ స్టేడియంలో ఏర్పాటు చేసిన పోలీసు అమరవీరుల కార్యక్రమానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రసంగిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిద్దాం.
CM Revanth on Police Commemoration Day : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ కార్యక్రమం జరుగుతోంది. గోషామహల్ స్టేడియంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమానికి ముఖ్యఅతిథిగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. పోలీసు సిబ్బంది నుంచి సీఎం గౌరవవందనం స్వీకరిస్తున్నారు. అనంతరం పోలీసు అమరవీరులు గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నారు. వారి త్యాగాల గురించి వివరిస్తున్నారు. పోలీసు సిబ్బంది సంక్షేమానికి రాష్ట్రంప్రభుత్వం కృషిచేస్తోందని చెబుతున్నారు. పోలీసు అమరవీరులు రాష్ట్రానికి చేసిన సేవలు ఎనలేనివని ఆయన వివరిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలు కాపాడటంలో పోలీసులు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారని సీఎం కొనియాడుతున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ డీజీపీ సీవీ ఆనంద్, పోలీసు ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. పోలీసులు చేసిన సేవలను ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేసుకున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ కార్యక్రమం జరుగుతోంది. గోషామహల్ స్టేడియంలో ఏర్పాటు చేసిన పోలీసు అమరవీరుల కార్యక్రమానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రసంగిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిద్దాం.