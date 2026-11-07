LIVE : మెగారైతు మేళా, పారిశ్రామిక ప్రదర్శన ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం
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Published : November 7, 2026 at 3:45 PM IST
CM Revanth Reddy Kodangal Tour Live : సొంత నియోజకవర్గ అభివృద్ధిపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దృష్టిసారించారు. మూడు రోజులు కొడంగల్ పర్యటనలో భాగంగా ఇవాళ వికారాబాద్ జిల్లా దుద్యాల మండలంలోని హకీంపేటలో ఆయన పర్యటిస్తున్నారు. యంగ్ ఇండియా ఎడ్యుకేషన్ హబ్లో ఏర్పాటు చేసిన మెగా రైతుమేళా, ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పోను ప్రారంభించారు. అనంతరం రైతులు, వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలతో సీఎం సమావేశమయ్యారు. వ్యవసాయంలో ఆధునిక పద్ధతులు, సాగులో ఎదురవుతున్నటువంటి సవాళ్లపై చర్చిస్తున్నారు. పారిశ్రామికవేత్తలతో సమావేశమై పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు ఉన్న అవకాశాలు, పెట్టుబడులపై చర్చిస్తున్నారు. అనంతరం రైతులతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. వారి సమస్యలను తెలుసుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా పలు కీలక సూచనలు చేస్తున్నారు. వ్యవసాయంలో యాంత్రీకరణపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని అధికారులకు సూచిస్తున్నారు. లాభసాటి వ్యవసాయం దిశగా తెలంగాణ అడుగులు వేస్తుందని చెబుతున్నారు. ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పోను ప్రారంభించిన అనంతరం స్టాళ్లను పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
CM Revanth Reddy Kodangal Tour Live : సొంత నియోజకవర్గ అభివృద్ధిపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దృష్టిసారించారు. మూడు రోజులు కొడంగల్ పర్యటనలో భాగంగా ఇవాళ వికారాబాద్ జిల్లా దుద్యాల మండలంలోని హకీంపేటలో ఆయన పర్యటిస్తున్నారు. యంగ్ ఇండియా ఎడ్యుకేషన్ హబ్లో ఏర్పాటు చేసిన మెగా రైతుమేళా, ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పోను ప్రారంభించారు. అనంతరం రైతులు, వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలతో సీఎం సమావేశమయ్యారు. వ్యవసాయంలో ఆధునిక పద్ధతులు, సాగులో ఎదురవుతున్నటువంటి సవాళ్లపై చర్చిస్తున్నారు. పారిశ్రామికవేత్తలతో సమావేశమై పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు ఉన్న అవకాశాలు, పెట్టుబడులపై చర్చిస్తున్నారు. అనంతరం రైతులతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. వారి సమస్యలను తెలుసుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా పలు కీలక సూచనలు చేస్తున్నారు. వ్యవసాయంలో యాంత్రీకరణపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని అధికారులకు సూచిస్తున్నారు. లాభసాటి వ్యవసాయం దిశగా తెలంగాణ అడుగులు వేస్తుందని చెబుతున్నారు. ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పోను ప్రారంభించిన అనంతరం స్టాళ్లను పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.