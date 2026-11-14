LIVE : భారత్ సమ్మిట్లో పాల్గొన్న రేవంత్ రెడ్డి, రాహుల్ గాంధీ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం
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Published : November 14, 2026 at 3:12 PM IST
ప్రపంచ రాజకీయ, ఆర్థిక, సామాజిక పరిణామాలపై చర్చించేందుకు హైదరాబాద్ వేదికగా నిర్వహిస్తున్న భారత్ సమ్మిట్-2026 తొలిరోజు కార్యక్రమాలు విజయవంతంగా కొనసాగాయి. హైదరాబాద్ హైటెక్స్లో తెలంగాణ రైజింగ్ ఇతివృత్తంగా నాలుగు కీలక ప్యానల్ చర్చలు జరిగాయి. పట్టణీకరణ, ఫ్యూచర్ సిటీ, ఆర్థిక న్యాయం, సామాజిక న్యాయం, సంక్షేమ విధానాలపై దేశవిదేశాల నుంచి వచ్చిన ప్రముఖులు, నిపుణులు తమ అభిప్రాయాలు పంచుకున్నారు. తెలంగాణ భవిష్యత్ అభివృద్ధి ప్రణాళికలు, సామాజిక సమానత్వం, సంక్షేమ పథకాల అమలుపై ప్రధానంగా చర్చ సాగింది. తెలంగాణ అభివృద్ధి ప్రస్థానాన్ని అంతర్జాతీయ ప్రతినిధులకు పరిచయం చేయాలన్న లక్ష్యంతో తెలంగాణ రైజింగ్ పేరుతో ప్రత్యేక చర్చలు నిర్వహిస్తున్నారు. తొలిరోజు పట్టణీకరణ, ఫ్యూచర్ సిటీ నిర్మాణంపై చర్చ జరిగింది. ఈ ప్యానల్లో పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి శ్రీధర్బాబు పాల్గొన్నారు. పట్టణీకరణ, భవిష్యత్ అవసరాలు, మౌలిక వసతుల కల్పన తదితర అంశాలు చర్చకు వచ్చాయి. ఫ్యూచర్ సిటీ ప్రణాళికలను మంత్రి ఆవిష్కరించారు. రెండోరోజు భారత్ సమ్మిట్-2026లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ పాల్గొన్నారు. పలు అంశాలపై చర్చిస్తున్నారు.
ప్రపంచ రాజకీయ, ఆర్థిక, సామాజిక పరిణామాలపై చర్చించేందుకు హైదరాబాద్ వేదికగా నిర్వహిస్తున్న భారత్ సమ్మిట్-2026 తొలిరోజు కార్యక్రమాలు విజయవంతంగా కొనసాగాయి. హైదరాబాద్ హైటెక్స్లో తెలంగాణ రైజింగ్ ఇతివృత్తంగా నాలుగు కీలక ప్యానల్ చర్చలు జరిగాయి. పట్టణీకరణ, ఫ్యూచర్ సిటీ, ఆర్థిక న్యాయం, సామాజిక న్యాయం, సంక్షేమ విధానాలపై దేశవిదేశాల నుంచి వచ్చిన ప్రముఖులు, నిపుణులు తమ అభిప్రాయాలు పంచుకున్నారు. తెలంగాణ భవిష్యత్ అభివృద్ధి ప్రణాళికలు, సామాజిక సమానత్వం, సంక్షేమ పథకాల అమలుపై ప్రధానంగా చర్చ సాగింది. తెలంగాణ అభివృద్ధి ప్రస్థానాన్ని అంతర్జాతీయ ప్రతినిధులకు పరిచయం చేయాలన్న లక్ష్యంతో తెలంగాణ రైజింగ్ పేరుతో ప్రత్యేక చర్చలు నిర్వహిస్తున్నారు. తొలిరోజు పట్టణీకరణ, ఫ్యూచర్ సిటీ నిర్మాణంపై చర్చ జరిగింది. ఈ ప్యానల్లో పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి శ్రీధర్బాబు పాల్గొన్నారు. పట్టణీకరణ, భవిష్యత్ అవసరాలు, మౌలిక వసతుల కల్పన తదితర అంశాలు చర్చకు వచ్చాయి. ఫ్యూచర్ సిటీ ప్రణాళికలను మంత్రి ఆవిష్కరించారు. రెండోరోజు భారత్ సమ్మిట్-2026లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ పాల్గొన్నారు. పలు అంశాలపై చర్చిస్తున్నారు.