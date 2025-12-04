ETV Bharat / Videos

LIVE : ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ​పర్యటన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM REVANTH REDDY ADILABAD TOUR LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 4, 2025 at 3:49 PM IST

1 Min Read
CM Revanth Reddy Adilabad Tour Live : ఆదిలాబాద్​ జిల్లాలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ పర్యటిస్తున్నారు. జిల్లాలోని పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ఆయన శంకుస్థాపన చేశారు. అనంతరం ఇందిరాప్రియదర్శిని మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రజాపాలన - విజయోత్సవ బహిరంగ సభకు ఆయన హాజరై ప్రసంగిస్తున్నారు. రూ.18.70 కోట్ల వ్యయంతో చేసే అభివృద్ధి పనులకు ఆయన శంకుస్థాపన చేశారు. ఇందిరా మహిళా శక్తి ఎస్​హెచ్​జీ లింకేజీ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని 160 మహిళా సంఘాలకు ఆయన రూ.19.69కోట్ల బ్యాంకు లింకేజీ చెక్కులను పంపిణీ చేశారు. సీఎం పర్యటన సందర్భంగా పట్టణంలో మూడంచెల పోలీస్​ బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు. జిల్లా పర్యటనకు వచ్చిన రేవంత్ రెడ్డికి పార్టీ శ్రేణులు ఘన స్వాగతం పలికాయి. సీఎం పర్యటన సందర్భంగా పోలీసులు భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. ఆదిలాబాద్​లో ఇందిరాప్రియదర్శిని మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రజాపాలన - విజయోత్సవ సభలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.  

For All Latest Updates

TAGGED:

CM REVANTH REDDY LIVE
CM REVANTH REDDY ADILABAD TOUR LIVE
CM REVANTH VISITS ADILABAD
రేవంత్ రెడ్డి ఆదిలాబాద్ పర్యటన
CM REVANTH REDDY ADILABAD TOUR LIVE

