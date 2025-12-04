LIVE : ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM REVANTH REDDY ADILABAD TOUR LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : December 4, 2025 at 3:49 PM IST
CM Revanth Reddy Adilabad Tour Live : ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ పర్యటిస్తున్నారు. జిల్లాలోని పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ఆయన శంకుస్థాపన చేశారు. అనంతరం ఇందిరాప్రియదర్శిని మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రజాపాలన - విజయోత్సవ బహిరంగ సభకు ఆయన హాజరై ప్రసంగిస్తున్నారు. రూ.18.70 కోట్ల వ్యయంతో చేసే అభివృద్ధి పనులకు ఆయన శంకుస్థాపన చేశారు. ఇందిరా మహిళా శక్తి ఎస్హెచ్జీ లింకేజీ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని 160 మహిళా సంఘాలకు ఆయన రూ.19.69కోట్ల బ్యాంకు లింకేజీ చెక్కులను పంపిణీ చేశారు. సీఎం పర్యటన సందర్భంగా పట్టణంలో మూడంచెల పోలీస్ బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు. జిల్లా పర్యటనకు వచ్చిన రేవంత్ రెడ్డికి పార్టీ శ్రేణులు ఘన స్వాగతం పలికాయి. సీఎం పర్యటన సందర్భంగా పోలీసులు భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. ఆదిలాబాద్లో ఇందిరాప్రియదర్శిని మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రజాపాలన - విజయోత్సవ సభలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
CM Revanth Reddy Adilabad Tour Live : ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ పర్యటిస్తున్నారు. జిల్లాలోని పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ఆయన శంకుస్థాపన చేశారు. అనంతరం ఇందిరాప్రియదర్శిని మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రజాపాలన - విజయోత్సవ బహిరంగ సభకు ఆయన హాజరై ప్రసంగిస్తున్నారు. రూ.18.70 కోట్ల వ్యయంతో చేసే అభివృద్ధి పనులకు ఆయన శంకుస్థాపన చేశారు. ఇందిరా మహిళా శక్తి ఎస్హెచ్జీ లింకేజీ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని 160 మహిళా సంఘాలకు ఆయన రూ.19.69కోట్ల బ్యాంకు లింకేజీ చెక్కులను పంపిణీ చేశారు. సీఎం పర్యటన సందర్భంగా పట్టణంలో మూడంచెల పోలీస్ బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు. జిల్లా పర్యటనకు వచ్చిన రేవంత్ రెడ్డికి పార్టీ శ్రేణులు ఘన స్వాగతం పలికాయి. సీఎం పర్యటన సందర్భంగా పోలీసులు భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. ఆదిలాబాద్లో ఇందిరాప్రియదర్శిని మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రజాపాలన - విజయోత్సవ సభలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.