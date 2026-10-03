ఆ 2 ఫోన్ నంబర్లు ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తుంచుకోవాలి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
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Published : October 3, 2026 at 1:17 PM IST
CM Revanth Reddy About Child Protection : రాష్ట్రంలో పిల్లలు, వారి తల్లిదండ్రులు 2 హెల్ప్లైన్ నంబర్లను ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సూచించారు. సైబర్ మోసాలకు గురైనప్పుడు 1930, ఆపదలో చిన్నారులను రక్షించేందుకు 1098 నంబర్లను సంప్రదించాలని తెలిపారు. తమ ప్రభుత్వం బాలికలు, అమ్మాయిలు ముఖ్యంగా చిన్నారుల సంరక్షణకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తుందని తెలిపారు. ఇందులో భాగంగా భరోసా సెంటర్లు ఇప్పటికే ఇబ్బందుల్లో ఉన్న చిన్నారులను ఆదుకుంటున్నాయని, వారికి అవసరమైతే వైద్యం, న్యాయ సంబంధిత సహకారం, కౌన్సెలింగ్ ఇస్తున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు.
దీనికి తోడు చిన్నారుల సంరక్షణే ధ్యేయంగా 'కాంప్రెహెన్సివ్ చైల్డ్ ఆన్లైన్ సేఫ్టీ ఫ్రేమ్ వర్క్' తీసుకొస్తామని వెల్లడించారు. దీనికి సంబంధించి ఈరోజే అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ మేరకు నేషనల్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ (నల్సా) ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న సదస్సు ప్రారంభోత్సవంలో భాగంగా సౌత్ జోన్ రీజినల్ కాన్ఫరెన్స్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రసంగించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సీఎంతో పాటు హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ అపరేశ్ కుమార్ సింగ్, పలువురు హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు పాల్గొన్నారు.
CM Revanth Reddy About Child Protection : రాష్ట్రంలో పిల్లలు, వారి తల్లిదండ్రులు 2 హెల్ప్లైన్ నంబర్లను ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సూచించారు. సైబర్ మోసాలకు గురైనప్పుడు 1930, ఆపదలో చిన్నారులను రక్షించేందుకు 1098 నంబర్లను సంప్రదించాలని తెలిపారు. తమ ప్రభుత్వం బాలికలు, అమ్మాయిలు ముఖ్యంగా చిన్నారుల సంరక్షణకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తుందని తెలిపారు. ఇందులో భాగంగా భరోసా సెంటర్లు ఇప్పటికే ఇబ్బందుల్లో ఉన్న చిన్నారులను ఆదుకుంటున్నాయని, వారికి అవసరమైతే వైద్యం, న్యాయ సంబంధిత సహకారం, కౌన్సెలింగ్ ఇస్తున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు.
దీనికి తోడు చిన్నారుల సంరక్షణే ధ్యేయంగా 'కాంప్రెహెన్సివ్ చైల్డ్ ఆన్లైన్ సేఫ్టీ ఫ్రేమ్ వర్క్' తీసుకొస్తామని వెల్లడించారు. దీనికి సంబంధించి ఈరోజే అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ మేరకు నేషనల్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ (నల్సా) ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న సదస్సు ప్రారంభోత్సవంలో భాగంగా సౌత్ జోన్ రీజినల్ కాన్ఫరెన్స్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రసంగించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సీఎంతో పాటు హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ అపరేశ్ కుమార్ సింగ్, పలువురు హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు పాల్గొన్నారు.