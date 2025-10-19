LIVE : శిల్పకళావేదికలో సర్వేయర్లకు లైసెన్స్లు అందిస్తున్న సీఎం రేవంత్ - LICENSES TO SURVEYORS LIVE
Published : October 19, 2025 at 2:36 PM IST|
Updated : October 19, 2025 at 3:00 PM IST
CM Revanth Presents Licenses to Surveyors : రాష్ట్రంలో భూముల సర్వేలో సమస్యలకు అడ్డుకట్ట పడనుంది. ఆ శాఖకు కొత్త శక్తినిస్తూ ప్రభుత్వం లైసెన్స్డ్ సర్వేయర్లను రంగంలోకి దించనుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొదటి విడత కింద 3,465 మంది లైసెన్స్డ్ సర్వేయర్లను నియమించనుంది. ఈ మేరకు ఇవాళ హైదరాబాద్లోని శిల్పకళా వేదికలో ఆయా సర్వేయర్లకు సీఎం రేవంత్రెడ్డి లైసెన్స్లు అందజేస్తున్నారు. ప్రతి మండలానికి నలుగురు నుంచి ఆరుగురు వరకు లైసెన్స్డ్ సర్వేయర్లను నియమించాలనేది ప్రభుత్వం లక్ష్యం. రెండో విడతలో మరో మూడు వేల మంది శిక్షణ పూర్తి చేసుకోనున్నారు.
ప్రస్తుతం భూమి కొలతలు, భూ దస్త్రాల నిర్వహణశాఖలో 612 మండలాలకు సుమారు 330 మంది సర్వేయర్లే ఉన్నారు. కొన్ని చోట్ల ఒక్కొక్కరికీ మూడు మండలాల అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించారు. భూ భారతి చట్టంలో రిజిస్ట్రేషన్ - మ్యుటేషన్కు భూ సర్వే పటం జోడించడాన్ని ప్రభుత్వం తప్పనిసరి చేసింది. పటాల రూపకల్పనకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున సర్వేయర్ల అవసముంది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని లైసెన్స్డ్ సర్వేయర్ల వ్యవస్థను ప్రభుత్వం తీసుకొస్తోంది. అయితే సర్వేయర్లకు సంబంధించిన విధి విధానాలు జారీ కావాల్సి ఉంది. ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా వీక్షిద్దాం.
