LIVE : మల్కాజిగిరిలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM REVANTH VISITS MALKAJGIRI LIVE
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Published : June 7, 2026 at 6:23 PM IST|
Updated : June 7, 2026 at 7:16 PM IST
CM Revanth Visits Malkajgiri Live : మల్కాజ్గిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో రూ.1478 కోట్లతో చేపట్టే పలు అభివృద్ధి పనులకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. ఉప్పల్ భగాయత్ ఫేజ్-3లో 10 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో రూ.98 కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించనున్న మల్కాజ్గిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కార్యాలయానికి భూమిపూజ కార్యక్రమానికి రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. అక్కడే ఏర్పాటు చేసిన సభ వేదికగా రూ.960 కోట్లతో ఏవోసీ సెంటర్లో చేపట్టే ప్రత్యామ్నాయ రహదారుల నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు. అలాగే టీకేఆర్ కళాశాల జంక్షన్-గాయత్రినగర్ జంక్షన్-మందమల్లమ్మ చౌరస్తాలో ఆరు వరుసల్లో రూ.416 కోట్లతో నిర్మించే పైవంతెన నిర్మాణానికి సీఎం భూమిపూజ చేస్తున్నారు. రూ.27 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ఉప్పల్లో నిర్మించే 100 పడకల ఆస్పత్రికి కూడా సీఎం శంకుస్థాపన జరుగుతోంది. అనంతరం ఏకీకృత డిజిటల్ లావాదేవీల కోసం ప్రభుత్వం రూపొందించిన క్యూర్ యాప్ను సీఎం లాంఛనంగా ఆవిష్కరిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
CM Revanth Visits Malkajgiri Live : మల్కాజ్గిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో రూ.1478 కోట్లతో చేపట్టే పలు అభివృద్ధి పనులకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. ఉప్పల్ భగాయత్ ఫేజ్-3లో 10 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో రూ.98 కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించనున్న మల్కాజ్గిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కార్యాలయానికి భూమిపూజ కార్యక్రమానికి రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. అక్కడే ఏర్పాటు చేసిన సభ వేదికగా రూ.960 కోట్లతో ఏవోసీ సెంటర్లో చేపట్టే ప్రత్యామ్నాయ రహదారుల నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు. అలాగే టీకేఆర్ కళాశాల జంక్షన్-గాయత్రినగర్ జంక్షన్-మందమల్లమ్మ చౌరస్తాలో ఆరు వరుసల్లో రూ.416 కోట్లతో నిర్మించే పైవంతెన నిర్మాణానికి సీఎం భూమిపూజ చేస్తున్నారు. రూ.27 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ఉప్పల్లో నిర్మించే 100 పడకల ఆస్పత్రికి కూడా సీఎం శంకుస్థాపన జరుగుతోంది. అనంతరం ఏకీకృత డిజిటల్ లావాదేవీల కోసం ప్రభుత్వం రూపొందించిన క్యూర్ యాప్ను సీఎం లాంఛనంగా ఆవిష్కరిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.