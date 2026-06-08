LIVE : సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ భవనానికి సీఎం రేవంత్ శంకుస్థాపన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM REVANTH VISITS CYBERABAD LIVE
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Published : June 8, 2026 at 6:25 PM IST|
Updated : June 8, 2026 at 7:38 PM IST
CM Revanth Reddy Visits Cyberabad Live : సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటిస్తున్నారు. రూ.1674.74 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో చేపట్టే పలు అభివృద్ధి పనుల ప్రారంభోత్సవంతో పాటు రూ.161 కోట్ల రూపాయలతో ఖానామెట్లో 4 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నిర్మించనున్న సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నూతన కార్యాలయానికి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. మియాపూర్ క్రాస్ రోడ్ నుంచి అల్విన్ క్రాస్ రోడ్ వరకు ఆరు వరుసల ప్లైఓవర్, అండర్ పాస్ల నిర్మాణానికి భూమిపూజ నిర్వహిస్తున్నారు. లింగంపల్లి రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో బ్రిడ్జి నెంబర్ 202 వద్ద 4 వరుసల ఆర్వోబీ నిర్మాణం, గుల్మోహర్ జంక్షన్ నుంచి 2 వరుసల ర్యాంప్ నిర్మాణం, ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ భవనానికి శంకుస్థాపన చేయనున్నట్లు సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కమిషనర్ సృజన తెలిపారు. పారిశుద్ధ్య విభాగానికి సంబంధించి ఎలక్ట్రికల్ వాహనాలు, నాలుగు రంగుల డస్ట్ బిన్లతోపాటు స్వీపింగ్ మిషన్లను సీఎం ప్రారంభించనున్నారు. అనంతరం మియాపూర్ న్యూ కాలనీ శివాలయం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగసభలో ప్రజలను ఉద్దేశించి ముఖ్యమంత్రి ప్రసంగించనున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
CM Revanth Reddy Visits Cyberabad Live : సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటిస్తున్నారు. రూ.1674.74 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో చేపట్టే పలు అభివృద్ధి పనుల ప్రారంభోత్సవంతో పాటు రూ.161 కోట్ల రూపాయలతో ఖానామెట్లో 4 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నిర్మించనున్న సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నూతన కార్యాలయానికి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. మియాపూర్ క్రాస్ రోడ్ నుంచి అల్విన్ క్రాస్ రోడ్ వరకు ఆరు వరుసల ప్లైఓవర్, అండర్ పాస్ల నిర్మాణానికి భూమిపూజ నిర్వహిస్తున్నారు. లింగంపల్లి రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో బ్రిడ్జి నెంబర్ 202 వద్ద 4 వరుసల ఆర్వోబీ నిర్మాణం, గుల్మోహర్ జంక్షన్ నుంచి 2 వరుసల ర్యాంప్ నిర్మాణం, ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ భవనానికి శంకుస్థాపన చేయనున్నట్లు సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కమిషనర్ సృజన తెలిపారు. పారిశుద్ధ్య విభాగానికి సంబంధించి ఎలక్ట్రికల్ వాహనాలు, నాలుగు రంగుల డస్ట్ బిన్లతోపాటు స్వీపింగ్ మిషన్లను సీఎం ప్రారంభించనున్నారు. అనంతరం మియాపూర్ న్యూ కాలనీ శివాలయం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగసభలో ప్రజలను ఉద్దేశించి ముఖ్యమంత్రి ప్రసంగించనున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.