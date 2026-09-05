LIVE : నకిరేకల్లో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు సీఎం రేవంత్రెడ్డి శ్రీకారం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం
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Published : September 5, 2026 at 5:27 PM IST
CM Revanth Reddy Visits Nalgonda District : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నల్గొండ జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. నకిరేకల్లో నిర్మించిన వంద పడకల ఆస్పత్రిని సీఎం ప్రారంభిస్తున్నారు. అనంతరం యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ పాఠశాల, తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్, ప్రభుత్వ కార్యాలయాల సముదాయం నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. సీఎం రాక సందర్భంగా అధికారులు పటిష్ట ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రజలకు వివరిస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు వివరిస్తున్నారు. నకిరేకల్లో అనంతరం యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ పాఠశాల, తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్, ప్రభుత్వ కార్యాలయాల సముదాయం నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. అనంతరం ప్రజలను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
CM Revanth Reddy Visits Nalgonda District : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నల్గొండ జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. నకిరేకల్లో నిర్మించిన వంద పడకల ఆస్పత్రిని సీఎం ప్రారంభిస్తున్నారు. అనంతరం యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ పాఠశాల, తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్, ప్రభుత్వ కార్యాలయాల సముదాయం నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. సీఎం రాక సందర్భంగా అధికారులు పటిష్ట ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రజలకు వివరిస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు వివరిస్తున్నారు. నకిరేకల్లో అనంతరం యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ పాఠశాల, తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్, ప్రభుత్వ కార్యాలయాల సముదాయం నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. అనంతరం ప్రజలను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.