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LIVE : నకిరేకల్​లో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు సీఎం రేవంత్​రెడ్డి శ్రీకారం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

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సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 5, 2026 at 5:27 PM IST

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CM Revanth Reddy Visits Nalgonda District : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నల్గొండ జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. నకిరేకల్​లో నిర్మించిన వంద పడకల ఆస్పత్రిని సీఎం ప్రారంభిస్తున్నారు. అనంతరం యంగ్​ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ పాఠశాల, తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్, ప్రభుత్వ కార్యాలయాల సముదాయం నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. సీఎం రాక సందర్భంగా అధికారులు పటిష్ట ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రజలకు వివరిస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్​ పార్టీపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు వివరిస్తున్నారు. నకిరేకల్​లో  అనంతరం యంగ్​ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ పాఠశాల, తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్, ప్రభుత్వ కార్యాలయాల సముదాయం నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. అనంతరం ప్రజలను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

CM Revanth Reddy Visits Nalgonda District : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నల్గొండ జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. నకిరేకల్​లో నిర్మించిన వంద పడకల ఆస్పత్రిని సీఎం ప్రారంభిస్తున్నారు. అనంతరం యంగ్​ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ పాఠశాల, తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్, ప్రభుత్వ కార్యాలయాల సముదాయం నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. సీఎం రాక సందర్భంగా అధికారులు పటిష్ట ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రజలకు వివరిస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్​ పార్టీపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు వివరిస్తున్నారు. నకిరేకల్​లో  అనంతరం యంగ్​ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ పాఠశాల, తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్, ప్రభుత్వ కార్యాలయాల సముదాయం నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. అనంతరం ప్రజలను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

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TAGGED:

CM REVANTH REDDY
REVANTH VISITS NALGONDA
రేవంత్ రెడ్డి ప్రత్యక్ష ప్రసారం
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