ETV Bharat / Videos

LIVE : ఓంకారేశ్వర ఆలయ నిర్మాణానికి సీఎం శంకుస్థాపన - ప్రత్యక్షప్రసారం - OMKARESHWARA TEMPLE INAUGURATION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Omkareshwara Temple Inauguration Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 28, 2026 at 9:42 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Omkareshwara Temple Inauguration Live : మూసీ నది పునర్జీవన ప్రాజెక్టులో మరో ముందడుగు పడింది. మంచిరేవుల వద్ద భారీ ఎత్తున ఓంకారేశ్వర ఆలయ నిర్మాణం చేపట్టునున్నారు. ఇవాళ ఈ పనులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా శంకుస్థాపన కార్యక్రమం జరగనుంది. ఆలయ నిర్మాణానికి సంబంధించి మూసీ రివర్​ ఫ్రంట్ డెవలప్​మెంట్ కార్పొరేషన్​ ఇప్పటికే డిజైన్లను ఖరారు చేసింది. చారిత్రక వీరభద్రస్వామి ఆలయం సమీయంలో ఓంకారేశ్వర ఆలయ నిర్మాణం జరగనుంది. సుమారు రూ.700 కోట్లతో 8 ఎకరాల్లో ఈ నిర్మాణం జరగనుండగా 100 అడుగుల గాలి గోపురం నిర్మాణం చేస్తారు. గాలి గోపురం నుంచి లోపలికి ప్రవేశించాక వేర్వేరు మండపాలు ఉంటాయి. మూసీ నది మధ్యలో 100 అడుగుల శివని విగ్రహం ఏర్పాటు చేస్తారు. 207 అడుగుల పొడవైన ప్రధాన మండపం, గర్భాలయ గోపురాన్ని 14 అడుగుల పొడవు, 14 అడుగుల వెడల్పు, 64 అడుగుల ఎత్తుతో నిర్మించనున్నారు. ఈ దేవాలయానికి ఓఆర్ఆర్ నుంచి విశాలమైన రోడ్డు మార్గాలను నిర్మిస్తారు. ఆలయం వద్ద 199 కోట్లతో వెయ్యి నుంచి 2 వేల వాహనాలు పార్కింగ్ చేసుకునే విధంగా మూడంతస్తుల్లో పార్కింగ్ సౌకర్యం కల్పించనున్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.