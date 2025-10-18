LIVE : గ్రూప్-2 అభ్యర్థులకు నియామక పత్రాలు అందజేత - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM REVANTH REDDY LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 18, 2025 at 7:13 PM IST|
Updated : October 18, 2025 at 7:24 PM IST
CM Revanth Reddy Live : ఎంతో మంది త్యాగాలతో వచ్చిన తెలంగాణలో ఉద్యమకారుల ఆకాంక్షలు నెరవేరలేదని, కష్టపడి చదివినవారు గత ప్రభుత్వంలో అవమానాలు ఎదుర్కొన్నారని సీఎం రేవంత్రెడ్డి అన్నారు. అల్లుడిని అంబానీగా, కుమారుడిని అదానీగా చేయడం కోసమే గత పదేళ్ల పాలన సాగిందన్నారు. 783 గ్రూప్-2 ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారికి శిల్పకళా వేదికలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో సీఎం నియామక పత్రాలు అందజేశారు. అధికారులుగా జీవితం ప్రారంభించబోతున్న మీరంతా రాష్ట్రాభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు. ఎంతో మంది త్యాగాలతో వచ్చిన తెలంగాణలో ఉద్యమకారుల ఆకాంక్షలు నెరవేరలేదని, కష్టపడి చదివినవారు గత ప్రభుత్వంలో అవమానాలు ఎదుర్కొన్నారని సీఎం రేవంత్రెడ్డి అన్నారు. అల్లుడిని అంబానీగా, కుమారుడిని అదానీగా చేయడం కోసమే గత పదేళ్ల పాలన సాగిందన్నారు. 783 గ్రూప్-2 ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారికి శిల్పకళా వేదికలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో సీఎం నియామక పత్రాలు అందజేశారు. అధికారులుగా జీవితం ప్రారంభించబోతున్న మీరంతా రాష్ట్రాభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు. రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
CM Revanth Reddy Live : ఎంతో మంది త్యాగాలతో వచ్చిన తెలంగాణలో ఉద్యమకారుల ఆకాంక్షలు నెరవేరలేదని, కష్టపడి చదివినవారు గత ప్రభుత్వంలో అవమానాలు ఎదుర్కొన్నారని సీఎం రేవంత్రెడ్డి అన్నారు. అల్లుడిని అంబానీగా, కుమారుడిని అదానీగా చేయడం కోసమే గత పదేళ్ల పాలన సాగిందన్నారు. 783 గ్రూప్-2 ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారికి శిల్పకళా వేదికలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో సీఎం నియామక పత్రాలు అందజేశారు. అధికారులుగా జీవితం ప్రారంభించబోతున్న మీరంతా రాష్ట్రాభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు. ఎంతో మంది త్యాగాలతో వచ్చిన తెలంగాణలో ఉద్యమకారుల ఆకాంక్షలు నెరవేరలేదని, కష్టపడి చదివినవారు గత ప్రభుత్వంలో అవమానాలు ఎదుర్కొన్నారని సీఎం రేవంత్రెడ్డి అన్నారు. అల్లుడిని అంబానీగా, కుమారుడిని అదానీగా చేయడం కోసమే గత పదేళ్ల పాలన సాగిందన్నారు. 783 గ్రూప్-2 ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారికి శిల్పకళా వేదికలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో సీఎం నియామక పత్రాలు అందజేశారు. అధికారులుగా జీవితం ప్రారంభించబోతున్న మీరంతా రాష్ట్రాభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు. రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.