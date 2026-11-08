LIVE : హకీంపేట్లో కొత్త పింఛన్ల పంపిణీ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం
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Published : November 8, 2026 at 12:25 PM IST|
Updated : November 8, 2026 at 12:45 PM IST
CM Revanth Reddy Live : కొడంగల్ పర్యటనలో భాగంగా ఇవాళ రెండో రోజు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నియోజకవర్గంలో పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధిపనులకు శ్రీకారం చుట్టారు. తొలుత హకీంపేటలో స్వయం సహాయక మహిళా బృందాలతో సమావేశం అయ్యారు. అనంతరం హకీంపేటతో పాటు, బొంరాస్ పేట, కొడంగల్, దుద్యాల, కోస్గి, దౌల్తాబాద్ మండలాల్లో పోలీస్ స్టేషన్లు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, కళాశాలలు, మండల కార్యాలయాలను ప్రారంభించారు. నాచారం నుంచి కొత్వాల్ గూడ వరకు రేడియల్ రోడ్-2 పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. దీపావళికానుకగా చేయూత పథకం కింద రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 4.50 లక్షలమందికి కొత్త పింఛన్లు మంజూరు చేశారు. ఇవాళ మంజూరైన వారికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పత్రాలు అందించనున్నారు. కొడంగల్లో ఈ పింఛన్ల పంపిణీ కార్యక్రమం జరుగుతోంది. మరోవైపు ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రప్రభుత్వం తలపెట్టిన ‘మా ఇందిరమ్మ ఇంట్లో దీపావళి’వేడుకల్లో సీఎం పాల్గొంటారు. శ్రీనివాస్-సుమిత్ర దంపతుల ఇంట్లో దీపావళి వేడుకల్లో పాల్గొంటున్నారు. ఈ కార్యక్రమాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
CM Revanth Reddy Live : కొడంగల్ పర్యటనలో భాగంగా ఇవాళ రెండో రోజు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నియోజకవర్గంలో పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధిపనులకు శ్రీకారం చుట్టారు. తొలుత హకీంపేటలో స్వయం సహాయక మహిళా బృందాలతో సమావేశం అయ్యారు. అనంతరం హకీంపేటతో పాటు, బొంరాస్ పేట, కొడంగల్, దుద్యాల, కోస్గి, దౌల్తాబాద్ మండలాల్లో పోలీస్ స్టేషన్లు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, కళాశాలలు, మండల కార్యాలయాలను ప్రారంభించారు. నాచారం నుంచి కొత్వాల్ గూడ వరకు రేడియల్ రోడ్-2 పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. దీపావళికానుకగా చేయూత పథకం కింద రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 4.50 లక్షలమందికి కొత్త పింఛన్లు మంజూరు చేశారు. ఇవాళ మంజూరైన వారికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పత్రాలు అందించనున్నారు. కొడంగల్లో ఈ పింఛన్ల పంపిణీ కార్యక్రమం జరుగుతోంది. మరోవైపు ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రప్రభుత్వం తలపెట్టిన ‘మా ఇందిరమ్మ ఇంట్లో దీపావళి’వేడుకల్లో సీఎం పాల్గొంటారు. శ్రీనివాస్-సుమిత్ర దంపతుల ఇంట్లో దీపావళి వేడుకల్లో పాల్గొంటున్నారు. ఈ కార్యక్రమాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.