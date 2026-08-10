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LIVE : వరుణయాగం పూర్ణాహుతిలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM REVANTH REDDY LIVE

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CM Revanth Attends Varuna Yagam Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 10, 2026 at 3:03 PM IST

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CM Revanth Attends Varuna Yagam Live : రాష్ట్రంలో వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలని కాంక్షిస్తూ నాగార్జునసాగర్‌లో ప్రభుత్వం వరుణ యాగం చేపట్టింది. సాగర్ తీరంలోని విజయ విహార్ ప్రాంగణంలో తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు ప్రారంభమైన యాగం ప్రారంభమైంది. ఈ మహా క్రతువుకు సంబంధించిన పూర్ణాహుతి కార్యక్రమానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. రాష్ట్రంలో నెలకొన్న ఎన్‌లినో పరిస్థితిలో సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదైంది. ఈ తరుణంలో వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలని, నీటి కొరత తొలగాలని, పంటలు బాగా పండి అందరూ సుభిక్షంగా ఉండాలని కోరుతూ వరుణ దేవుని పూజ నిర్వహిస్తుంటారు. రాష్ట్రంలో విస్తారంగా వర్షాలు కురిసి సస్యశ్యామలం కావాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం వరుణయాగం నిర్వహిస్తోంది. అందులో భాగంగానే యాదగిరిగుట్ట దేవస్థానం అర్చకులు, వేద పండితులు నిర్ణయించిన ముహూర్తం మేరకు నాగార్జునసాగర్‌లోని విజయ్‌ విహార్‌ ప్రాంగణంలో 11 హోమ గుండాలతో 108 మంది రుత్వికులు ప్రత్యేక వైదిక క్రతువు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా జరుగుతున్న పూర్ణాహుతిలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

CM Revanth Attends Varuna Yagam Live : రాష్ట్రంలో వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలని కాంక్షిస్తూ నాగార్జునసాగర్‌లో ప్రభుత్వం వరుణ యాగం చేపట్టింది. సాగర్ తీరంలోని విజయ విహార్ ప్రాంగణంలో తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు ప్రారంభమైన యాగం ప్రారంభమైంది. ఈ మహా క్రతువుకు సంబంధించిన పూర్ణాహుతి కార్యక్రమానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. రాష్ట్రంలో నెలకొన్న ఎన్‌లినో పరిస్థితిలో సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదైంది. ఈ తరుణంలో వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలని, నీటి కొరత తొలగాలని, పంటలు బాగా పండి అందరూ సుభిక్షంగా ఉండాలని కోరుతూ వరుణ దేవుని పూజ నిర్వహిస్తుంటారు. రాష్ట్రంలో విస్తారంగా వర్షాలు కురిసి సస్యశ్యామలం కావాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం వరుణయాగం నిర్వహిస్తోంది. అందులో భాగంగానే యాదగిరిగుట్ట దేవస్థానం అర్చకులు, వేద పండితులు నిర్ణయించిన ముహూర్తం మేరకు నాగార్జునసాగర్‌లోని విజయ్‌ విహార్‌ ప్రాంగణంలో 11 హోమ గుండాలతో 108 మంది రుత్వికులు ప్రత్యేక వైదిక క్రతువు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా జరుగుతున్న పూర్ణాహుతిలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

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TAGGED:

CM REVANTH VISITS NAGARJUNA SAGAR
CM REVANTH ATTEND VARUNA YAGAM
పూర్ణాహుతి కార్యక్రమంలో సీఎం రేవంత్
CM REVANTH REDDY LIVE
CM VISITS NAGARJUNA SAGAR LIVE

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