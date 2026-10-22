LIVE : రవీంద్రభారతిలో 'పండుగ సాయన్న ముదిరాజ్' జయంతి - హాజరైన సీఎం రేవంత్రెడ్డి
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Published : October 22, 2026 at 11:41 AM IST
CM Revanth Reddy Live : నాటి కాలంలో దొరల దోపిడీకి, పెత్తందారుల అన్యాయాలను ఎదురొడ్డి నిలిచిన వీరుడు పండుగ సాయన్న ముదిరాజ్ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. హైదరాబాద్ రవీంద్రభారతిలో జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సభలో సీఎం మాట్లాడుతున్నారు. పండుగ సాయన్న సేవలను ఆయన కొనియాడారు. నాటి కాలంలో దొరల దోపిడీకి, పెత్తందారుల అన్యాయాలకు వ్యతిరేకంగా సాయన్న ముదిరాజ్ పోరాడారని రేవంత్ రెడ్డి కొనియాడారు. ఆయన ఎంతోమందికి స్ఫూర్తిదాకంగా నిలుస్తారన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముదిరాజ్ పెద్దలు పాల్గొ న్నారు. ముదిరాజ్ల సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం అనేక కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తున్నాట్లు తెలిపారు. నాటి కాలంలో దొరల దోపిడీకి, పెత్తందారుల అన్యాయాలను ఎదురొడ్డి నిలిచిన వీరుడు పండుగ సాయన్న ముదిరాజ్ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. రవీంద్రభారతిలో జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
CM Revanth Reddy Live : నాటి కాలంలో దొరల దోపిడీకి, పెత్తందారుల అన్యాయాలను ఎదురొడ్డి నిలిచిన వీరుడు పండుగ సాయన్న ముదిరాజ్ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. హైదరాబాద్ రవీంద్రభారతిలో జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సభలో సీఎం మాట్లాడుతున్నారు. పండుగ సాయన్న సేవలను ఆయన కొనియాడారు. నాటి కాలంలో దొరల దోపిడీకి, పెత్తందారుల అన్యాయాలకు వ్యతిరేకంగా సాయన్న ముదిరాజ్ పోరాడారని రేవంత్ రెడ్డి కొనియాడారు. ఆయన ఎంతోమందికి స్ఫూర్తిదాకంగా నిలుస్తారన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముదిరాజ్ పెద్దలు పాల్గొ న్నారు. ముదిరాజ్ల సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం అనేక కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తున్నాట్లు తెలిపారు. నాటి కాలంలో దొరల దోపిడీకి, పెత్తందారుల అన్యాయాలను ఎదురొడ్డి నిలిచిన వీరుడు పండుగ సాయన్న ముదిరాజ్ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. రవీంద్రభారతిలో జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.