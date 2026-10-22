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LIVE : రవీంద్రభారతిలో 'పండుగ సాయన్న ముదిరాజ్' జయంతి - హాజరైన సీఎం రేవంత్​రెడ్డి

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రవీంద్రభారతిలో 'పండుగ సాయన్న ముదిరాజ్' జయంతి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 22, 2026 at 11:41 AM IST

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CM Revanth Reddy Live : నాటి కాలంలో దొరల దోపిడీకి, పెత్తందారుల అన్యాయాలను ఎదురొడ్డి నిలిచిన వీరుడు పండుగ సాయన్న ముదిరాజ్ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. హైదరాబాద్​ రవీంద్రభారతిలో జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సభలో సీఎం మాట్లాడుతున్నారు. పండుగ సాయన్న సేవలను ఆయన కొనియాడారు. నాటి కాలంలో దొరల దోపిడీకి, పెత్తందారుల అన్యాయాలకు వ్యతిరేకంగా సాయన్న ముదిరాజ్ పోరాడారని రేవంత్ రెడ్డి కొనియాడారు. ఆయన ఎంతోమందికి స్ఫూర్తిదాకంగా నిలుస్తారన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముదిరాజ్​ పెద్దలు పాల్గొ న్నారు. ముదిరాజ్​ల సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం అనేక కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తున్నాట్లు తెలిపారు.  నాటి కాలంలో దొరల దోపిడీకి, పెత్తందారుల అన్యాయాలను ఎదురొడ్డి నిలిచిన వీరుడు పండుగ సాయన్న ముదిరాజ్ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. రవీంద్రభారతిలో జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

CM Revanth Reddy Live : నాటి కాలంలో దొరల దోపిడీకి, పెత్తందారుల అన్యాయాలను ఎదురొడ్డి నిలిచిన వీరుడు పండుగ సాయన్న ముదిరాజ్ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. హైదరాబాద్​ రవీంద్రభారతిలో జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సభలో సీఎం మాట్లాడుతున్నారు. పండుగ సాయన్న సేవలను ఆయన కొనియాడారు. నాటి కాలంలో దొరల దోపిడీకి, పెత్తందారుల అన్యాయాలకు వ్యతిరేకంగా సాయన్న ముదిరాజ్ పోరాడారని రేవంత్ రెడ్డి కొనియాడారు. ఆయన ఎంతోమందికి స్ఫూర్తిదాకంగా నిలుస్తారన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముదిరాజ్​ పెద్దలు పాల్గొ న్నారు. ముదిరాజ్​ల సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం అనేక కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తున్నాట్లు తెలిపారు.  నాటి కాలంలో దొరల దోపిడీకి, పెత్తందారుల అన్యాయాలను ఎదురొడ్డి నిలిచిన వీరుడు పండుగ సాయన్న ముదిరాజ్ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. రవీంద్రభారతిలో జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

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CM REVANTH REDDY LIVE
CM REVANTH ON PANDUGA SAYANNA
పండుగ సాయత్న జయంతి వేడుకలు
CM REVANTH REDDY LIVE

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