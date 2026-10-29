LIVE : దిల్లీలో ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సన్నాహక సదస్సు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం
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Published : October 29, 2026 at 6:52 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 8:12 PM IST
Invest telangana global summit In Delhi : దిల్లీలో ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సదస్సు జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఐటీ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు సహా పలువురు మంత్రులు, ఎంపీలు హాజరయ్యారు. డిసెంబర్ 7, 8, 9 తేదీల్లో హైదరాబాద్ 'భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ'లో జరగనున్న ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్ కోసం ఢిల్లీలో కర్టెన్ రైజర్ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. గతేడాది మొదటిసారి నిర్వహించిన సమ్మిట్ విజయవంతం కావడంతో రెండోసారి భారీ స్థాయిలో గ్లోబల్ సమ్మిట్కి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. హైదరాబాద్లో అంతర్జాతీయ వేదికగా 'రక్షా ఎక్స్పో' కార్యక్రమం జరగనుంది. రక్షణరంగ కంపెనీలన్నింటినీ ఒకే వేదికపైకి తీసుకువచ్చేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. కర్టెన్ రైజర్ కార్యక్రమంలో రక్షణ, స్పేస్, ఏరోస్పేస్ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా పలు దేశాల ప్రతినిధులు, పరిశ్రమ వర్గాలతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి భేటీ కానున్నారు. దిల్లీలో ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సదస్సు జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారాా వీక్షిద్దాం.
Invest telangana global summit In Delhi : దిల్లీలో ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సదస్సు జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఐటీ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు సహా పలువురు మంత్రులు, ఎంపీలు హాజరయ్యారు. డిసెంబర్ 7, 8, 9 తేదీల్లో హైదరాబాద్ 'భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ'లో జరగనున్న ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్ కోసం ఢిల్లీలో కర్టెన్ రైజర్ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. గతేడాది మొదటిసారి నిర్వహించిన సమ్మిట్ విజయవంతం కావడంతో రెండోసారి భారీ స్థాయిలో గ్లోబల్ సమ్మిట్కి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. హైదరాబాద్లో అంతర్జాతీయ వేదికగా 'రక్షా ఎక్స్పో' కార్యక్రమం జరగనుంది. రక్షణరంగ కంపెనీలన్నింటినీ ఒకే వేదికపైకి తీసుకువచ్చేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. కర్టెన్ రైజర్ కార్యక్రమంలో రక్షణ, స్పేస్, ఏరోస్పేస్ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా పలు దేశాల ప్రతినిధులు, పరిశ్రమ వర్గాలతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి భేటీ కానున్నారు. దిల్లీలో ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సదస్సు జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారాా వీక్షిద్దాం.