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LIVE : దిల్లీలో ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సన్నాహక సదస్సు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

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దిల్లీలో ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సన్నాహక సదస్సు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 29, 2026 at 6:52 PM IST

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Updated : October 29, 2026 at 8:12 PM IST

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Invest telangana global summit In Delhi : దిల్లీలో ఇన్వెస్ట్​ తెలంగాణ గ్లోబల్​ సదస్సు జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఐటీ మంత్రి శ్రీధర్ ​బాబు సహా పలువురు మంత్రులు, ఎంపీలు హాజరయ్యారు. డిసెంబర్ 7, 8, 9 తేదీల్లో హైదరాబాద్‌ 'భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ'లో జరగనున్న ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్‌ కోసం ఢిల్లీలో కర్టెన్ రైజర్ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. గతేడాది మొదటిసారి నిర్వహించిన సమ్మిట్ విజయవంతం కావడంతో రెండోసారి భారీ స్థాయిలో గ్లోబల్ సమ్మిట్​కి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. హైదరాబాద్‌లో అంతర్జాతీయ వేదికగా 'రక్షా ఎక్స్‌పో' కార్యక్రమం జరగనుంది. రక్షణరంగ కంపెనీలన్నింటినీ ఒకే వేదికపైకి తీసుకువచ్చేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. కర్టెన్ రైజర్‌ కార్యక్రమంలో రక్షణ, స్పేస్, ఏరోస్పేస్ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా పలు దేశాల ప్రతినిధులు, పరిశ్రమ వర్గాలతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి భేటీ కానున్నారు. దిల్లీలో ఇన్వెస్ట్​ తెలంగాణ గ్లోబల్​ సదస్సు జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారాా వీక్షిద్దాం. 

Invest telangana global summit In Delhi : దిల్లీలో ఇన్వెస్ట్​ తెలంగాణ గ్లోబల్​ సదస్సు జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఐటీ మంత్రి శ్రీధర్ ​బాబు సహా పలువురు మంత్రులు, ఎంపీలు హాజరయ్యారు. డిసెంబర్ 7, 8, 9 తేదీల్లో హైదరాబాద్‌ 'భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ'లో జరగనున్న ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్‌ కోసం ఢిల్లీలో కర్టెన్ రైజర్ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. గతేడాది మొదటిసారి నిర్వహించిన సమ్మిట్ విజయవంతం కావడంతో రెండోసారి భారీ స్థాయిలో గ్లోబల్ సమ్మిట్​కి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. హైదరాబాద్‌లో అంతర్జాతీయ వేదికగా 'రక్షా ఎక్స్‌పో' కార్యక్రమం జరగనుంది. రక్షణరంగ కంపెనీలన్నింటినీ ఒకే వేదికపైకి తీసుకువచ్చేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. కర్టెన్ రైజర్‌ కార్యక్రమంలో రక్షణ, స్పేస్, ఏరోస్పేస్ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా పలు దేశాల ప్రతినిధులు, పరిశ్రమ వర్గాలతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి భేటీ కానున్నారు. దిల్లీలో ఇన్వెస్ట్​ తెలంగాణ గ్లోబల్​ సదస్సు జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారాా వీక్షిద్దాం. 

Last Updated : October 29, 2026 at 8:12 PM IST

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TAGGED:

INVEST TELANGANA GLOBAL SUMMIT
ఇన్వెస్ట్​ తెలంగాణ గ్లోబల్​ సదస్సు
CM REVANTH REDDY LIVE

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