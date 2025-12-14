Telangana Panchayat Elections Results2025

మెస్సి మ్యాచ్​లో తాతతో​ కలిసి ఫుట్​బాల్​ ఆడిన సీఎం రేవంత్​ మనవడు - CM REVANTH GRANDSON

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 14, 2025 at 11:36 AM IST

CM Revanth Grandson Reyansh Playing Football : శనివారం ఉప్పల్​ స్టేడియంలో మెస్సి బృందానికి ఏమాత్రం తగ్గకుండా సందడి చేశారు సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి, మనవడు రియాన్ష్​. తాత కంటే ముందే తెలుపు, ఎరుపు జెర్సీతో మైదానంలో రియాన్ష్​ అడుగుపెట్టాడు. రేవంత్​, మెస్సిలతో కలిసి ఫుట్​బాల్​ ఆడాడు. మనవడిని సీఎం దగ్గరకు తీసుకుని ఫుట్​బాల్​ను ఎలా కిక్​ కొట్టాలో చూపించారు. రియాన్ష్​తో మెస్సి కొద్దిసేపు ఆడాడు. అతనితో ఫొటో దిగాడు. ఈ దృశ్యం స్టేడియంలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి ఫుట్​బాల్​ మ్యాచ్​లో పాల్గొని స్టేడియంలో ఉన్న ప్రేక్షకులను హోరెత్తించారు. గ్రేట్​ ఇండియా టూర్​లో భాగంగా మెస్సి మూడు రోజులు ఇండియా పర్యటనకు వచ్చారు. శనివారం కోల్​కతా, హైదరాబాద్​లో పర్యటించారు. కోల్​కతాలో గందరగోళ వాతావరణం తలెత్తగా, హైదరాబాద్​లో మాత్రం ప్రేక్షకులు మెస్సిని హత్తుకున్నారు. స్టేడియం మొత్తం మెస్సి మెస్సి నినాదాలతో హోరెత్తిపోయింది. ఈక్రమంలో సీఎం రేవంత్​రెడ్డి మనవడు రియాన్ష్​ మెస్సితో కలిసిన దిగిన ఫొటోలు వైరల్​గా మారాయి.

CM REVANTH AND MESSI PLAY FOOTBALL
CM REVANTH GRANDSON REYANSH
THE GOAT TOUR INDIA
ది గోట్​ ఇండియా టూర్​
CM REVANTH GRANDSON

ETV Bharat Telangana Team

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

