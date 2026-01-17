ETV Bharat / Videos

మహబూబ్​నగర్​లో పలు అభివృద్ధి పనులకు సీఎం శ్రీకారం

cm revanth reddy live (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

January 17, 2026

cm revanth reddy live : మహబూబ్​నగర్ జిల్లాలో నేడు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పర్యటిస్తున్నారు. జిల్లాలో రూ.1,284 కోట్లతో వివిధ అభివృద్ధి పనులకు ఆయన శంకుస్థాపన చేశారు. జడ్చర్ల మండలం చిట్టబోయిన పల్లిలో రూ.200 కోట్లతో ట్రిపుల్ ఐటీకి భూమి పూజ నిర్వహించారు. అనంతరం విద్యార్థులతో ముఖాముఖిలో పాల్గొంటున్నారు. తరువాత మహబూబ్​నగర్ నగరపాలక సంస్థ పరిధిలోని ఎంవీఎస్ డిగ్రీ కళాశాలలో రూ.200 కోట్లతో యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలకు శంకుస్థాపన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఆపై రూ.20.50 కోట్లతో ఆ కళాశాలలోని అదనపు తరగతి గదులకు శంకుస్థాపన కూడా చేశారు. 

యూఐడీఎఫ్ నిధులతో మహబూబ్​నగర్ నగర పాలక సంస్థలో రూ.221 కోట్లతో తాగునీటి శుద్ధి కేంద్రం పనులకు ముఖ్యమంత్రి శంకుస్థాపన చేశారు. ఆపై రూ.603 కోట్లతో అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. తరువాత రూ.40 కోట్లతో నిర్మించనున్న నర్సింగ్ కళాశాల భవనానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ప్రస్తుతం మహబూబ్​నగర్ ఎంవీఎస్ డిగ్రీ కళాశాల మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగసభలో ముఖ్యమంత్రి పాల్గొన్నారు.

FOUNDATION STONE BY CM REVANTH
CM REVANTH REDDY IN MAHABUBNAGAR
మహబూబ్​నగర్​లో నేడు సీఎం పర్యటన
REVANTH REDDY IN MAHABUBNAGAR
CM REVANTH REDDY LIVE

