LIVE: ఆర్సెలార్‌ మిత్తల్‌ స్టీల్‌ప్లాంట్​కు కేంద్రమంత్రి, సీఎం శంకుస్థాపన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - FOUNDATION STONE FOR ARCELORMITTAL

CM Lays Foundation Stone for ArcelorMittal Plant in Anakapalli District LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 3:38 PM IST

CM Lays Foundation Stone for ArcelorMittal Plant in Anakapalli District LIVE: ఉక్కు ఉత్పత్తిలో దిగ్గజ సంస్థ ఆర్సెలార్‌ మిత్తల్‌ నిప్పన్‌ స్టీల్‌ ఇండియా (ఏఎంఎన్‌ఎస్‌) ఏటా 17.8 మిలియన్‌ టన్నుల ఉత్పత్తి సామర్థ్యంతో అనకాపల్లి జిల్లా రాజయ్యపేటలో ఏర్పాటు చేయనున్న సమీకృత ఉక్కు కర్మాగారానికి సీఎం చంద్రబాబు శంకుస్థాపన చేశారు. కార్యక్రమానికి కేంద్ర మంత్రి హెచ్‌డీ కుమారస్వామి, సహాయ మంత్రి శ్రీనివాసవర్మ, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్, లోకేశ్‌ సహా పలువురు మంత్రులు, పారిశ్రామికవేత్తలు హాజరయ్యారు. ఏఎంఎన్‌ఎస్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ఛైర్మన్‌ లక్ష్మీ మిత్తల్, ఏఎంఎన్‌ఎస్‌ ఇండియా ఛైర్మన్‌ ఆదిత్య మిత్తల్‌ భూమి పూజలో పాల్గొన్నారు. శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హెలికాప్టర్‌లో రాజయ్యపేటకు చేరుకున్నారు. ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ జోన్‌ను సందర్శించి, ఏఎంఎన్‌ఎస్‌ ఇండియా స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ నమూనాను పరిశీలించారు. అనంతరం కేంద్ర మంత్రులతో కలసి శంకుస్థాపన ఫలకాన్ని ఆవిష్కరించారు. ప్రస్తుతం సమీకృత ఉక్కు కర్మాగారానికి సీఎం చంద్రబాబు శంకుస్థాపన కార్యక్రమం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.  

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

