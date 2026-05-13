LIVE: నిడమర్రు వద్ద కిమ్స్ ఆస్పత్రికి భూమిపూజ చేసిన సీఎం చంద్రబాబు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - KIMS HOSPITAL IN NIDAMARRU

CM Laying Foundation Stone To Kims Hospital in Nidamarru (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 11:31 AM IST

CM Laying Foundation Stone To Kims Hospital in Nidamarru: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఇవాళ రాజధానిలో పర్యటించనున్నారు. మంగళగిరి మండలం నిడమర్రు వద్ద కిమ్స్ ఆస్పత్రి, బైసర్ స్కిల్ యూనివర్సిటీ నిర్మాణానికి సీఎం భూమిపూజ చేయనున్నారు. నిడమర్రులోని ఎన్​9 రహదారి పక్కన కిమ్స్ ఆస్పత్రి, నైపుణ్యాల విశ్వవిద్యాలయం నిర్మాణానికి సీఆర్​డీఏ (CRDA) సుమారు 23 ఎకరాలు కేటాయించింది. భూమి పూజ అయ్యాక రెండేళ్లలో నిర్మాణాలు పూర్తి చేసి ప్రజలకు ఆధునిక వైద్య సేవలు అందిస్తామని కిమ్స్ అధికారులు తెలిపారు. సీఎం పర్యటన నేపథ్యంలో 600 మంది పోలీసులతో భద్రత ఏర్పాట్లు చేశారు.

కిమ్స్ గ్రూప్‌నకు గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరి మండలం నిడమర్రు సమీపంలో సీఆర్డీఏ 25 ఎకరాలు కేటాయించింది. 23 ఎకరాల్లో కిమ్స్ బైసర్ స్కిల్ వర్శిటీ, 2 ఎకరాల్లో ఆసుపత్రి నిర్మిస్తారు. ముందుగా 500 పడకలతో హాస్పిటల్ కట్టనున్నారు. స్కిల్ యూనివర్శిటిలో భాగంగా వైద్య కళాశాల ఏర్పాటు చేస్తారు. ఎంబీబీఎస్, నర్సింగ్‌తో పాటు అనుబంధ కోర్సులు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. నిర్మాణాల కోసం ఎకరాకు రూ.50 లక్షల చొప్పున చెల్లించిన కిమ్స్ సంస్థ ఈ మేరకు సీఆర్డీఏతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. 

