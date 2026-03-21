ETV Bharat / Videos

LIVE: తిరుమలలో అత్యాధునిక ఫుడ్ ల్యాబరేటరీ ప్రారంభించిన సీఎం- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - ULTRA MODERN FOOD LAB IN LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
CM Inaugurated Ultra-Modern Food Lab in LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 11:13 AM IST

|

Updated : March 21, 2026 at 12:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Inaugurated Ultra-Modern Food Lab in LIVE: తిరుమలలో కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌ సందర్శన సీఎం ల్యాబ్‌ను ప్రారంభించారు. ల్యాబ్‌లో నీరు, ఆహారపదార్థాలు, ముడి సరకుల నాణ్యతను పరీక్షించనున్న ప్రయోగశాలపవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం తిరుమలలో భక్తులకు అందించే ప్రసాదాల్లో కల్తీకి తావులేకుండా కూటమి ప్రభుత్వం, టీటీడీ కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టాయి. 12 వేల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ప్రత్యేక ఫుడ్‌ ల్యాబరేటరీని ఏర్పాటు చేశారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం స్థలం కేటాయించగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులతో 9 నెలల వ్యవధిలో ఈ ల్యాబ్‌ నిర్మాణం పూర్తయింది. దాదాపు రూ. 25 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో అత్యంత ఆధునిక సౌకర్యాలతో ఈ ప్రయోగశాలను నిర్మించారు. 

శ్రీవారి లడ్డూ, అన్న ప్రసాదాలతో పాటు నెయ్యి, నూనె, పాలు వంటి ముడిసరకుల్లో కల్తీని సూక్ష్మస్థాయిలో పసిగట్టేలా ప్రయోగశాలలో ఆధునిక సాంకేతికతతో కూడిన యంత్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. ల్యాబ్‌లో కెమికల్‌, మైక్రోబయాలజీ ఎనాలసిస్‌కు సంబంధించిన చిన్న, పెద్ద కలిపి సుమారు 50 రకాల యంత్రాలను రూ. 10 కోట్లు వెచ్చించి అమర్చారు. నెయ్యిలో జంతువుల కొవ్వు, వెజిటబుల్ ఆయిల్ వంటి పదార్థాలతో పాటు పాలు, నూనెల్లో రసాయన వ్యర్థాలు, భారలోహాలు వంటి అవశేషాలను ఈ యంత్రాలు సులువుగా గుర్తించగలవు. గరిష్ఠంగా ఒక నమూనాపై 50 రకాల పరీక్షలు చేసే సామర్థ్యం ఈ యంత్రాలకు ఉంది. ల్యాబ్‌ ప్రారంభోత్సవం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

For All Latest Updates

TAGGED:

CBN LIVE FROM TIRUPATI
CM FAMILY IN TIRUMALA LIVE
CM CHANDRABABU LIVE
CM GRANDSON DEVANSH BIRTHDAY
ULTRA MODERN FOOD LAB IN LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.