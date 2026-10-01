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LIVE : రేపల్లెలో ‘పేదల సేవ’ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం

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CM Chandtababu NTR Bharosa Pension Distribution Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 12:24 PM IST

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Updated : October 1, 2026 at 2:33 PM IST

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CM Chandtababu NTR Bharosa Pension Distribution Live : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేడు బాపట్ల జిల్లా రేపల్లె నియోజకవర్గంలో పర్యటించారు. ఉదయం 11 గంటలకు పట్టణంలోని జూనియర్ కళాశాల ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన హెలీ ప్యాడ్ వద్దకు చేరుకున్నారు. అక్కడ నుంచి రోడ్డు మార్గంలో అర్వపల్లి చేరుకుని అక్కడ NTR భరోసా లబ్ధిదారులతో మాట్లాడారు. 12 గంటలకు AELC టౌన్‌ చర్చి ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన స్టాళ్లను సీఎం తిలకించారు. అనంతరం ప్రజావేదిక వద్దకు చేరుకున్నారు.  వేదికపైనే లబ్ధిదారులకు పెన్షన్లు పంపిణీ చేశారు. భోజనం అనంతరం స్థానిక టీడీపీ నేతలు, కార్యకర్తలతోనూ చంద్రబాబు సమావేశం అయ్యారు.  పర్యటన ముగించుకుని సాయంత్రం ఉండవల్లి క్యాంప్ కార్యాలయానికి తిరిగి చేరుకున్నారు. సీఎం పర్యటన సందర్భంగా ముమ్మరంగా భద్రతా ఏర్పాటు చేశారు. పేదల సంక్షేమ పథకాలు క్షేత్రస్థాయిలో అందేలా ఎప్పటికప్పుడు ముఖ్యమంత్రి చర్యలు తీసుకుంటున్నారని మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి అన్నారు. రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధిని చూడలేక వైఎస్సార్సీపీ నేతలు గొడవలు సృష్టించేందుకు యత్నిస్తున్నారని ఆరోపించారు. ప్రస్తుతం రేపల్లెలో ‘పేదల సేవ’ కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

CM Chandtababu NTR Bharosa Pension Distribution Live : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేడు బాపట్ల జిల్లా రేపల్లె నియోజకవర్గంలో పర్యటించారు. ఉదయం 11 గంటలకు పట్టణంలోని జూనియర్ కళాశాల ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన హెలీ ప్యాడ్ వద్దకు చేరుకున్నారు. అక్కడ నుంచి రోడ్డు మార్గంలో అర్వపల్లి చేరుకుని అక్కడ NTR భరోసా లబ్ధిదారులతో మాట్లాడారు. 12 గంటలకు AELC టౌన్‌ చర్చి ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన స్టాళ్లను సీఎం తిలకించారు. అనంతరం ప్రజావేదిక వద్దకు చేరుకున్నారు.  వేదికపైనే లబ్ధిదారులకు పెన్షన్లు పంపిణీ చేశారు. భోజనం అనంతరం స్థానిక టీడీపీ నేతలు, కార్యకర్తలతోనూ చంద్రబాబు సమావేశం అయ్యారు.  పర్యటన ముగించుకుని సాయంత్రం ఉండవల్లి క్యాంప్ కార్యాలయానికి తిరిగి చేరుకున్నారు. సీఎం పర్యటన సందర్భంగా ముమ్మరంగా భద్రతా ఏర్పాటు చేశారు. పేదల సంక్షేమ పథకాలు క్షేత్రస్థాయిలో అందేలా ఎప్పటికప్పుడు ముఖ్యమంత్రి చర్యలు తీసుకుంటున్నారని మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి అన్నారు. రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధిని చూడలేక వైఎస్సార్సీపీ నేతలు గొడవలు సృష్టించేందుకు యత్నిస్తున్నారని ఆరోపించారు. ప్రస్తుతం రేపల్లెలో ‘పేదల సేవ’ కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

Last Updated : October 1, 2026 at 2:33 PM IST

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TAGGED:

CM CBN PEDALA SEVALO PROGRAMME
CM CHANDTABABU LIVE
PENSION DISTRIBUTION PROGRAMME
NTR BHAROSA PENSIONS LIVE
CM CBN PEDALA SEVALO PROGRAMME LIVE

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