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LIVE : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్షప్రసారం

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ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మీడియా సమావేశం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 24, 2026 at 12:57 PM IST

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Updated : October 24, 2026 at 3:14 PM IST

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cm chandrababu press meet live  : రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతల సమస్య ఒకప్పుడు బాహ్య శక్తుల నుంచి వచ్చేదని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఇప్పుడు శాంతిభద్రతల సమస్య ఓ రాజకీయ పార్టీ నుంచి వస్తోందని మండిపడ్డారు. రాజకీయ నాయకులు నేరాలు చేస్తూ శాంతిభద్రతల సమస్య సృష్టించిన రాష్ట్రాలు అభివృద్ధికి నోచుకోలేదన్నారు. '2019-24 మధ్య విధ్వంసం పరాకాష్ట కు చేరింది. తెలుగు జాతి మొత్తం తిరుగుబాటు చేసే పరిస్థితి గత పాలకులు తెచ్చారు. నేరాలు, రౌడీయిజం చేసేవారిని ప్రజలు హర్షించరు. అభివృద్ధి, సంక్షేమం, సుపరిపాలన లక్ష్యంగా ముందుకెళ్తున్నాం. పోలీసులు ఉంటేనే సమాజంలో శాంతిభద్రతలు సాధ్యం. నేనెప్పుడూ అధికారంలో ఉన్నా శాంతి భద్రతలకు అధిక ప్రాధాన్యమిస్తా. రాజకీయ నేరస్థులకు రక్షణ కల్పించకూడదు. రప్పారప్పా అంటూ ప్రజలను వేధిస్తున్నవారి తాట తీయాలి. సోషల్‌ మీడియా సైకోలను కూడా వదిలిపెట్టవద్దు. ఏపీ పోలీసులంటే టెక్నాలజీలో టాప్‌ అని దేశమంతా అనుకోవాలి' అని చంద్రబాబు అన్నారు. ప్రస్తుతం సీఎం మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

cm chandrababu press meet live  : రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతల సమస్య ఒకప్పుడు బాహ్య శక్తుల నుంచి వచ్చేదని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఇప్పుడు శాంతిభద్రతల సమస్య ఓ రాజకీయ పార్టీ నుంచి వస్తోందని మండిపడ్డారు. రాజకీయ నాయకులు నేరాలు చేస్తూ శాంతిభద్రతల సమస్య సృష్టించిన రాష్ట్రాలు అభివృద్ధికి నోచుకోలేదన్నారు. '2019-24 మధ్య విధ్వంసం పరాకాష్ట కు చేరింది. తెలుగు జాతి మొత్తం తిరుగుబాటు చేసే పరిస్థితి గత పాలకులు తెచ్చారు. నేరాలు, రౌడీయిజం చేసేవారిని ప్రజలు హర్షించరు. అభివృద్ధి, సంక్షేమం, సుపరిపాలన లక్ష్యంగా ముందుకెళ్తున్నాం. పోలీసులు ఉంటేనే సమాజంలో శాంతిభద్రతలు సాధ్యం. నేనెప్పుడూ అధికారంలో ఉన్నా శాంతి భద్రతలకు అధిక ప్రాధాన్యమిస్తా. రాజకీయ నేరస్థులకు రక్షణ కల్పించకూడదు. రప్పారప్పా అంటూ ప్రజలను వేధిస్తున్నవారి తాట తీయాలి. సోషల్‌ మీడియా సైకోలను కూడా వదిలిపెట్టవద్దు. ఏపీ పోలీసులంటే టెక్నాలజీలో టాప్‌ అని దేశమంతా అనుకోవాలి' అని చంద్రబాబు అన్నారు. ప్రస్తుతం సీఎం మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

Last Updated : October 24, 2026 at 3:14 PM IST

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TAGGED:

CM CHANDRABABU PRESS MEET LIVE
CHANDRABABU PRESS MEET
CBN PRESS MEET
సీఎం చంద్రబాబు ప్రెస్​మీట్

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