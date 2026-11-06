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Live: బాపట్ల, గుంటూరు జిల్లాల్లో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన - ప్రత్యక్షప్రసారం

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బాపట్ల, గుంటూరు జిల్లాల్లో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 6, 2026 at 3:10 PM IST

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CM Chandrababu Live : మురసు తుపాను దెబ్బకు విలవిల్లాడిన ప్రాంతాల్లో బాధితులకు భరోసా కల్పించేందుకు సీఎం చంద్రబాబు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటిస్తున్నారు. తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటనలో భాగంగా బాపట్ల, గుంటూరు జిల్లాకు వెళ్లారు. మధ్యాహ్నం 12 గంటల 30 నిమిషాలకు క్యాంపు కార్యాలయం నుంచి బయలుదేరి తుపాన్​ ప్రభావిత ప్రాంతాలకు వెళ్లారు. బాపట్ల మండలం జిల్లెలమూడి వంతెన వద్ద తుపాన్​ ప్రభావంతో జరిగిన నష్టాన్ని పరిశీలించారు. దెబ్బతిన్న డ్రెయిన్స్‌పై నీటి పారుదల శాఖ అధికారులతో సీఎం సమీక్ష నిర్వహించారు. సమీక్ష అనంతరం గుంటూరు జిల్లా ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గంలోని రేటూరు గ్రామానికి వెళ్లారు. అక్కడి రైతులతో మాట్లాడి సమస్యలు చంద్రబాబు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని సీఎం భరోసానిచ్చారు. మురసు తుపాను కారణంగా నష్టపోయిన ప్రతి ఒక్కర్నీ ఆదుకుంటామని, బాధితులందరికీ న్యాయం చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హామీ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం తుపాన్‌ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పర్యటన ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

CM Chandrababu Live : మురసు తుపాను దెబ్బకు విలవిల్లాడిన ప్రాంతాల్లో బాధితులకు భరోసా కల్పించేందుకు సీఎం చంద్రబాబు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటిస్తున్నారు. తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటనలో భాగంగా బాపట్ల, గుంటూరు జిల్లాకు వెళ్లారు. మధ్యాహ్నం 12 గంటల 30 నిమిషాలకు క్యాంపు కార్యాలయం నుంచి బయలుదేరి తుపాన్​ ప్రభావిత ప్రాంతాలకు వెళ్లారు. బాపట్ల మండలం జిల్లెలమూడి వంతెన వద్ద తుపాన్​ ప్రభావంతో జరిగిన నష్టాన్ని పరిశీలించారు. దెబ్బతిన్న డ్రెయిన్స్‌పై నీటి పారుదల శాఖ అధికారులతో సీఎం సమీక్ష నిర్వహించారు. సమీక్ష అనంతరం గుంటూరు జిల్లా ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గంలోని రేటూరు గ్రామానికి వెళ్లారు. అక్కడి రైతులతో మాట్లాడి సమస్యలు చంద్రబాబు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని సీఎం భరోసానిచ్చారు. మురసు తుపాను కారణంగా నష్టపోయిన ప్రతి ఒక్కర్నీ ఆదుకుంటామని, బాధితులందరికీ న్యాయం చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హామీ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం తుపాన్‌ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పర్యటన ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

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CM CHANDRABABU LIVE
CM CHANDRABABU BAPATLA TOUR
CM CHANDRABABU GUNTUR TOUR
సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన

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