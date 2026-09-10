ఓ ఇంటి అరుగుపై కూర్చుని ఆప్యాయంగా మాట్లాడిన సీఎం చంద్రబాబు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 10:56 AM IST
CM Chandrababu Visited House in Machavaram Village : భూ సమస్యలకు పకడ్బందీగా శాశ్వత పరిష్కారం చూపుతున్నామని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. డాక్టర్ బీ.ఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా మాచవరం గ్రామంలో పర్యటించిన ఆయన జయంతినగర్ కాలనీని సందర్శించారు. ఇక్కడ 22-ఎలో ఉన్న స్థలాలను నిషేధిత జాబితా నుంచి తొలగించి యజమానులకు శాశ్వతహక్కు కల్పించేలా పట్టాలు పంపిణీ చేశారు. ఒక ఇంటి అరుగుపై లబ్ధిదారులతో కూర్చుని వారి కష్టసుఖాలను అడిగితెలుసుకున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం స్వార్థం కోసం భూ సమస్యలు సృష్టించిందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు విమర్శించారు. ప్రస్తుతం బ్లాక్చైన్ విధానంలో ట్యాంపరింగ్కు అవకాశం లేకుండా భూ సమస్యలకు శ్వాశ్వత పరిష్కారం చూపుతున్నామని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. ఏళ్లపాటు కార్యాలయాలు, ప్రజాప్రతినిధుల చుట్టూ తిరిగినా సమస్య పరిష్కారం కాలేదని, ఇప్పుడు సీఎం తమ ఇంటికే వచ్చి పట్టాలిచ్చారని వారు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. అదేవిధంగా జయంతి నగర్లో కాలనీల్లో తిరుగుతూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అందర్నీ ఆప్యాయంగా పలకరించారు. ఈ సందర్భంగా సీఎంతో ఫోటోలు దిగేందుకు స్థానికులు పోటీపడ్డారు.
CM Chandrababu Visited House in Machavaram Village : భూ సమస్యలకు పకడ్బందీగా శాశ్వత పరిష్కారం చూపుతున్నామని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. డాక్టర్ బీ.ఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా మాచవరం గ్రామంలో పర్యటించిన ఆయన జయంతినగర్ కాలనీని సందర్శించారు. ఇక్కడ 22-ఎలో ఉన్న స్థలాలను నిషేధిత జాబితా నుంచి తొలగించి యజమానులకు శాశ్వతహక్కు కల్పించేలా పట్టాలు పంపిణీ చేశారు. ఒక ఇంటి అరుగుపై లబ్ధిదారులతో కూర్చుని వారి కష్టసుఖాలను అడిగితెలుసుకున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం స్వార్థం కోసం భూ సమస్యలు సృష్టించిందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు విమర్శించారు. ప్రస్తుతం బ్లాక్చైన్ విధానంలో ట్యాంపరింగ్కు అవకాశం లేకుండా భూ సమస్యలకు శ్వాశ్వత పరిష్కారం చూపుతున్నామని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. ఏళ్లపాటు కార్యాలయాలు, ప్రజాప్రతినిధుల చుట్టూ తిరిగినా సమస్య పరిష్కారం కాలేదని, ఇప్పుడు సీఎం తమ ఇంటికే వచ్చి పట్టాలిచ్చారని వారు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. అదేవిధంగా జయంతి నగర్లో కాలనీల్లో తిరుగుతూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అందర్నీ ఆప్యాయంగా పలకరించారు. ఈ సందర్భంగా సీఎంతో ఫోటోలు దిగేందుకు స్థానికులు పోటీపడ్డారు.