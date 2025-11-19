ETV Bharat / Videos

LIVE: పెండ్లిమర్రిలో రచ్చబండలో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM CHANDRABABU LIVE

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 19, 2025 at 4:35 PM IST

Updated : November 19, 2025 at 5:23 PM IST

1 Min Read
CM Chandrababu visit to Pendlimari: వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లా కమలాపురం నియోజకవర్గం పెండ్లిమర్రిలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించారు. మన గ్రోమోర్‌ ఎరువుల కేంద్రాన్ని సందర్శించి, రైతులతో ముచ్చటించారు. అనంతరం ప్రజావేదిక నుంచి అన్నదాతా సుఖీభవ-పీఎం కిసాన్‌ రెండో విడత నిధులను విడుదల చేశారు. రాష్ట్రంలోని 47 లక్షల మంది రైతులకు రూ.3200 కోట్ల నిధులు విడుదలయ్యాయి. ఒక్కో రైతుకు రూ.7 వేల చొప్పున రైతుల ఖాతాల్లో నిధులు జమ అయ్యాయి. పీఎం కిసాన్‌ నిధులను కోయంబత్తూర్‌లో ప్రధాని మోదీ విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ 2024 జనవరి 19న 'రా కదిలి రా' కార్యక్రమం కోసం కమలాపురం వచ్చానని అన్నారు. నాడు ఏ ఉత్సాహంతో ఉన్నారో ఇప్పుడూ అదే ఉత్సాహంతో ఉన్నారని కడపలో నిర్వహించిన మహానాడును విజయవంతం చేశారని అన్నారు. మహానాడు ద్వారా కడప గడ్డ మీద టీడీపీ సత్తా ఏంటో నిరూపించారని అలానే ఎన్నికల ముందు సూపర్‌ సిక్స్ హామీలు ఇచ్చామన్న చంద్రబాబు సూపర్‌సిక్స్‌ హామీలు అమలు సాధ్యమేనా అని ప్రశ్నించారు. కాని సూపర్‌సిక్స్‌ హామీలను సూపర్‌హిట్‌ చేశామని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు.

Last Updated : November 19, 2025 at 5:23 PM IST

CM CHANDRABABU LIVE
CM CHANDRABABU VISIT TO PENDLIMARI
CHANDRABABU KADAPA DISTRICT TOUR
చంద్రబాబు లైవ్
CM CHANDRABABU LIVE

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

