బుల్లెట్ బండిపై సీఎం చంద్రబాబు - వీడియో వైరల్ - CM CHANDRABABU RIDE BULLET BIKE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 5:50 PM IST
CM Chandrababu Ride Bullet Bike : శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పర్యటించిన సీఎం చంద్రబాబు పోలీసులు ఏర్పాటు చేసిన ‘హెల్మెట్ బ్యాంక్’ను సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా పోలీసులను అభినందించిన సీఎం హెల్మెట్ ధరించి బుల్లెట్ వాహనం ఎక్కారు. ఆయన వెంట కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు, ఏపీ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు, అధికారులు ఉన్నారు.
అంతకుముందు శ్రీకాకుళం జిల్లా నర్సన్నపేటలో ఏర్పాటు చేసిన ‘స్వర్ణ ఆంధ్ర-స్వచ్ఛ ఆంధ్ర’ కార్యక్రమంలో సీఎం పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రజావేదిక సమీపంలోని స్టాళ్లను సీఎం చంద్రబాబు పరిశీలించారు. ఐటీడీఏల ఆధ్వర్యంలో సవర ఆర్ట్ గ్యాలరీ వద్ద గిరిజనులు ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన ఓవర్ కోటును ముఖ్యమంత్రి కొనుగోలు చేసి ధరించారు. సముద్ర తీరప్రాంతాల్లో పెంచే సీవీడ్ సాగుపై వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. మత్స్యకారులకు మరింత ఆదాయం వచ్చేలా చూడాలన్నారు. అనంతరం శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పోలీసులు ఏర్పాటు చేసిన వినూత్న కార్యక్రమం హెల్మెట్ బ్యాంక్ను చూసి సీఎం అభినందించారు. హెల్మెట్ ధరించి బుల్లెట్ వాహనాన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధిరోహించారు.
