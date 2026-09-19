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LIVE: విశాఖలో పేదలకు పట్టాభిషేకం కార్యక్రమం - పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు

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చంద్రబాబు విశాఖ టూర్ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 2:34 PM IST

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Chandrababu Visakha Tour Live : విశాఖలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించారు. ఆయనకు విశాఖ జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులు, ఉన్నతాధికారులు స్వాగతం పలికారు. అనంతరం పేదలకు పట్టాభిషేకం కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా విశాఖలో దశాబ్దాలుగా పెండింగ్‌లో ఉన్న ఇళ్ల హక్కుల సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపుతూ 28,445 కుటుంబాలకు ఆస్తి హక్కు పట్టాలను అందించారు. 11 మండలాల్లో 399 ఎకరాల భూమిని క్రమబద్ధీకరించ 19,33,853 చదరపు గజాలపై లబ్ధిదారులకు హక్కులు కల్పించారు. రూ.8874 కోట్ల విలువైన ఆస్తి పట్టాలు పంపిణీ చేశారు. విశాఖలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున భూమిని క్రమబద్ధీకరించి ఇళ్ల పట్టాలు అందించడం ఇదే తొలిసారి. తద్వారా 35 నుంచి 40 ఏళ్లుగా ఇళ్లలో నివసిస్తున్న పేద కుటుంబాలకు సొంతింటిపై చట్టబద్ధమైన హక్కు దక్కింది. విశాఖ తూర్పు, పశ్చిమ, ఉత్తరం, పెందుర్తి, గాజువాక, భీమిలి నియోజకవర్గాల పరిధిలో పట్టాల పంపిణీ జరిగింది. ఇందుకోసం సభా ప్రాంగణం వద్దే నియోజకవర్గాలు, మండలాలు, వార్డుల వారీగా ఏర్పాటు చేసిన కౌంటర్ల ద్వారా పట్టాలు అందించారు. ఈ కార్యక్రమం అనంతరం చంద్రబాబు ఆర్కే బీచ్ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన స్వచ్ఛాంధ్ర-స్వర్ణాంధ్ర కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

Chandrababu Visakha Tour Live : విశాఖలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించారు. ఆయనకు విశాఖ జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులు, ఉన్నతాధికారులు స్వాగతం పలికారు. అనంతరం పేదలకు పట్టాభిషేకం కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా విశాఖలో దశాబ్దాలుగా పెండింగ్‌లో ఉన్న ఇళ్ల హక్కుల సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపుతూ 28,445 కుటుంబాలకు ఆస్తి హక్కు పట్టాలను అందించారు. 11 మండలాల్లో 399 ఎకరాల భూమిని క్రమబద్ధీకరించ 19,33,853 చదరపు గజాలపై లబ్ధిదారులకు హక్కులు కల్పించారు. రూ.8874 కోట్ల విలువైన ఆస్తి పట్టాలు పంపిణీ చేశారు. విశాఖలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున భూమిని క్రమబద్ధీకరించి ఇళ్ల పట్టాలు అందించడం ఇదే తొలిసారి. తద్వారా 35 నుంచి 40 ఏళ్లుగా ఇళ్లలో నివసిస్తున్న పేద కుటుంబాలకు సొంతింటిపై చట్టబద్ధమైన హక్కు దక్కింది. విశాఖ తూర్పు, పశ్చిమ, ఉత్తరం, పెందుర్తి, గాజువాక, భీమిలి నియోజకవర్గాల పరిధిలో పట్టాల పంపిణీ జరిగింది. ఇందుకోసం సభా ప్రాంగణం వద్దే నియోజకవర్గాలు, మండలాలు, వార్డుల వారీగా ఏర్పాటు చేసిన కౌంటర్ల ద్వారా పట్టాలు అందించారు. ఈ కార్యక్రమం అనంతరం చంద్రబాబు ఆర్కే బీచ్ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన స్వచ్ఛాంధ్ర-స్వర్ణాంధ్ర కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

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TAGGED:

చంద్రబాబు విశాఖ టూర్ లైవ్
CHANDRABABU VISAKHA TOUR LIVE
CHANDRABABU VISAKHA TOUR LIVE

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