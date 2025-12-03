ETV Bharat / Videos

LIVE : తూర్పుగోదావరి జిల్లా నల్లజర్లలో 'రైతన్నా- మీకోసం' కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM CHANDRABABU TOUR IN NALLAJARLA

CM Chandrababu Tour in Nallajarla at EastGodavari District Live : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తూర్పు గోదావరి జిల్లా నల్లజర్లలో పర్యటిస్తున్నారు. 'రైతన్నా- మీకోసం' వర్క్‌షాప్‌ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. ఈ క్రమంలోనే వర్క్‌షాప్ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన స్టాళ్లను పరిశీలించారు. ఆ తర్వాత రైతులు, రైతు కుటుంబాలతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ముఖాముఖిలో పాల్గొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సీఎం ప్రభుత్వ పంచసూత్రాలపై రైతులకు అవగాహన కల్పించారు. వ్యవసాయాన్ని లాభసాటిగా మార్చడంపై అవగాహన కల్పించారు. అనంతరం టీడీపీ కార్యకర్తల సమావేశంలో సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడనున్నారు. అది ముగిసిన తర్వాత సాయంత్రం విజయవాడలో జరగనున్న అంతర్జాతీయ దివ్యాంగుల దినోత్సవంలో పాల్గొననున్నారు.

ఏలూరు జిల్లా కొంగువారిగూడెం ప్రాజెక్టు నుంచి నల్లజర్ల మండలం మీదుగా నిడదవోలు వరకు ఎర్రకాలువ ప్రవహిస్తుంది. ఏటా వర్షాకాలంలో ఉద్ధృతంగా ప్రవహించడంతో వేలాది ఎకరాల పంట మునుగుతోంది. నల్లజర్ల మండలం గుండేపల్లి, తెలికిచర్ల, తూర్పు, పశ్చిమ చోడవరం, నబీపేటతో పాటు నిడదవోలు మండలంలోని పలుగ్రామాల్లో ముంపు నీరు చేరుతోంది. గట్లు కోతకు గురయ్యాయి. కాలువలో పూడిక తొలగించి గట్లను పటిష్ఠం చేయాలని రైతులు కోరుతున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా 'రైతన్నా- మీకోసం' కార్యక్రమాన్ని వీక్షిద్దాం.  

