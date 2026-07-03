Live: చిత్తూరు జిల్లాలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటన - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM CHANDRABABU LIVE
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 3, 2026 at 4:49 PM IST
CM Chandrababu Naidu at Chittoor District : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు చిత్తూరు జిల్లాలో పర్యటించారు. ఈ క్రమంలో గుడుపల్లి మండలం పోగురుపల్లి ప్రాంతంలో వివిధ ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించారు. పలు అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. రూ.9,322 కోట్లతో పలు పరిశ్రమల ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపనలు, ఎంవోయూలు కుదుర్చుకున్నారు. కుప్పంలో అడిడాస్ ఫుట్వేర్ తయారీ యూనిట్ ఏర్పాటు కానుంది. కుప్పంలో రూ. 899 కోట్లతో హస్యూంగ్ గ్రూప్ యూనిట్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. అడిడాస్ ఫుట్వేర్ యూనిట్ ఏర్పాటు ద్వారా 20 వేలమందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి. దేశంలోనే తొలి బ్యాటరీ అనోడ్ మెటీరియల్ తయారీ కేంద్రం కుప్పంలో ఆతా గ్రూప్ ఏర్పాటు చేయనున్నది. పారిశ్రామిక అవసరాలకు రూ.952 కోట్లతో 3 భారీ ట్రాన్స్కో సబ్స్టేషన్లు, ఇస్కాన్ టెంపుల్, గ్రానైట్ హెరిటెజ్ స్టోన్ క్లస్టర్ ఏర్పాటుకు సీఎం శంకుస్థాపన చేశారు. బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ వర్గాలకు లబ్ధి చేకూర్చేలా సోలార్ రూఫ్ టాప్ ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపన చేశారు. పీఎంఏవై ద్వారా 5,179 గృహాలను లబ్ధిదారులకు అందించారు. రూ.1,027 కోట్ల మేర పెట్టుబడులు పెట్టేలా 6 కంపెనీలతో సీఎం సమక్షంలో ఎంఓయూలు జరిగాయి. మానససరోవర్ వర్శిటీ, కివా హోటల్స్తో 2 స్ట్రాటజిక్ ఎంఓయూలు కుదుర్చుకున్నాయి. కుప్పంలో చేపట్టిన ప్రాజెక్టుల పురోగతిపై పారిశ్రామిక వేత్తలు, అధికారులతో సీఎం సమీక్షించారు.
CM Chandrababu Naidu at Chittoor District : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు చిత్తూరు జిల్లాలో పర్యటించారు. ఈ క్రమంలో గుడుపల్లి మండలం పోగురుపల్లి ప్రాంతంలో వివిధ ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించారు. పలు అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. రూ.9,322 కోట్లతో పలు పరిశ్రమల ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపనలు, ఎంవోయూలు కుదుర్చుకున్నారు. కుప్పంలో అడిడాస్ ఫుట్వేర్ తయారీ యూనిట్ ఏర్పాటు కానుంది. కుప్పంలో రూ. 899 కోట్లతో హస్యూంగ్ గ్రూప్ యూనిట్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. అడిడాస్ ఫుట్వేర్ యూనిట్ ఏర్పాటు ద్వారా 20 వేలమందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి. దేశంలోనే తొలి బ్యాటరీ అనోడ్ మెటీరియల్ తయారీ కేంద్రం కుప్పంలో ఆతా గ్రూప్ ఏర్పాటు చేయనున్నది. పారిశ్రామిక అవసరాలకు రూ.952 కోట్లతో 3 భారీ ట్రాన్స్కో సబ్స్టేషన్లు, ఇస్కాన్ టెంపుల్, గ్రానైట్ హెరిటెజ్ స్టోన్ క్లస్టర్ ఏర్పాటుకు సీఎం శంకుస్థాపన చేశారు. బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ వర్గాలకు లబ్ధి చేకూర్చేలా సోలార్ రూఫ్ టాప్ ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపన చేశారు. పీఎంఏవై ద్వారా 5,179 గృహాలను లబ్ధిదారులకు అందించారు. రూ.1,027 కోట్ల మేర పెట్టుబడులు పెట్టేలా 6 కంపెనీలతో సీఎం సమక్షంలో ఎంఓయూలు జరిగాయి. మానససరోవర్ వర్శిటీ, కివా హోటల్స్తో 2 స్ట్రాటజిక్ ఎంఓయూలు కుదుర్చుకున్నాయి. కుప్పంలో చేపట్టిన ప్రాజెక్టుల పురోగతిపై పారిశ్రామిక వేత్తలు, అధికారులతో సీఎం సమీక్షించారు.