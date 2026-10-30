LIVE : 2వ రోజు కోనసీమ జిల్లాలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన - ప్రత్యక్షప్రసారం
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 4:06 PM IST|
Updated : October 30, 2026 at 4:40 PM IST
CM Chandrababu Konaseema Tour : తుపాను దెబ్బకు విలవిల్లాడిన ప్రాంతాల్లో బాధితులకు భరోసా కల్పించేందుకు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటన కొనసాగిస్తున్నారు. రెండోరోజూ తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటనలో భాగంగా శుక్రవారం పశ్చిమగోదావరి జిల్లాకు వెళ్లారు. మొగల్తూరు మండలంలో తుపాను నష్టాన్ని స్వయంగా పరిశీలించారు. దెబ్బతిన్న ప్రాంతాలను సందర్శించి నష్టపోయిన ప్రజలు, రైతులతో నేరుగా మాట్లాడి వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. తుపాను కష్టాల నుంచి త్వరగా కోలుకునేలా బాధితులకు ధైర్యం చెప్పారు. పంట నష్టం, పెట్టుబడులు, పరిహారం వంటి అంశాలపై రైతులతో మాట్లాడారు. అలాగే పునరావాస కేంద్రంలోని బాధితులతో సమావేశమయ్యారు. ప్రభుత్వం వారికి అండగా ఉంటుందని సీఎం చంద్రబాబు భరోసా ఇచ్చారు. అర్నబ్ తుపాను కారణంగా నష్టపోయిన ప్రతి ఒక్కర్నీ ఆదుకుంటామని, బాధితులందరికీ న్యాయం చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు భరోసా ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం తుపాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పర్యటన ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
CM Chandrababu Konaseema Tour : తుపాను దెబ్బకు విలవిల్లాడిన ప్రాంతాల్లో బాధితులకు భరోసా కల్పించేందుకు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటన కొనసాగిస్తున్నారు. రెండోరోజూ తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటనలో భాగంగా శుక్రవారం పశ్చిమగోదావరి జిల్లాకు వెళ్లారు. మొగల్తూరు మండలంలో తుపాను నష్టాన్ని స్వయంగా పరిశీలించారు. దెబ్బతిన్న ప్రాంతాలను సందర్శించి నష్టపోయిన ప్రజలు, రైతులతో నేరుగా మాట్లాడి వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. తుపాను కష్టాల నుంచి త్వరగా కోలుకునేలా బాధితులకు ధైర్యం చెప్పారు. పంట నష్టం, పెట్టుబడులు, పరిహారం వంటి అంశాలపై రైతులతో మాట్లాడారు. అలాగే పునరావాస కేంద్రంలోని బాధితులతో సమావేశమయ్యారు. ప్రభుత్వం వారికి అండగా ఉంటుందని సీఎం చంద్రబాబు భరోసా ఇచ్చారు. అర్నబ్ తుపాను కారణంగా నష్టపోయిన ప్రతి ఒక్కర్నీ ఆదుకుంటామని, బాధితులందరికీ న్యాయం చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు భరోసా ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం తుపాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పర్యటన ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.