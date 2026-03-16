LIVE: 58 అడుగుల పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహావిష్కరణ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - POTTISRIRAMULU STATUE CEREMONY LIVE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 16, 2026 at 11:42 AM IST|
Updated : March 16, 2026 at 11:56 AM IST
CM Chandrababu To Unveil Potti Sriramulu Statue At Amaravati Live: అమరజీవి శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు 58 అడుగుల విగ్రహావిష్కరణలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు 125వ జయంతి సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఘన నివాళి అర్పించారు. ఆ మహనీయుని త్యాగం ఈనాటికీ మనకు స్పూర్తి అని అన్నారు. తన ప్రాణత్యాగంతో భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాల ఏర్పాటుకు నాంది పలికారని మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు. అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు 125వ జయంతి సందర్భంగా లోకేశ్ ఘన నివాళి అర్పించారు. సమాజంలో పేదలు, బడుగు, బలహీనవర్గాల అభ్యున్నతికి జీవితాంతం కృషి చేశారన్నారు. ఆయన దేశభక్తి, త్యాగం, సేవాభావం, ఐక్యత భావితరాలకు ఆదర్శమని తెలిపారు. అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు ఆశయ సాధనకు అందరం కృషి చేద్దామని మంత్రి నారా లోకేశ్ ఆకాంక్షించారు. ఆయన దేశభక్తి, త్యాగం, సేవాభావం, ఐక్యత భావితరాలకు ఆదర్శమని తెలిపారు. మహాత్మ గాంధీజీ అడుగుజాడల్లో నడచి దేశ స్వాతంత్య్ర ఉద్యమంలో పాలుపంచుకున్న ఆయన జీవితంలో ఎన్నో పోరాటాలు చేశారని సీఎం చంద్రబాబు గుర్తు చేశారు. అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు ఆశయ సాధనకు ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని చంద్రబాబు వివరించారు. మరిన్ని విషయాలను ఇప్పుడు ప్రత్యక్షప్రసారంలో వీక్షిద్దాం.
