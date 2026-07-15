ETV Bharat / Videos

Live: పవిత్ర సంగమం వద్ద సీఎం జలహారతి కార్యక్రమం - ప్రత్యక్షప్రసారం - JALA HARATHI LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
CM Chandrababu Naidu attend Jala Harathi Pavitra Sangamam (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 11:44 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Chandrababu Naidu attend Jala Harathi at Ibrahimpatnam : పట్టిసీమ ప్రాజెక్టు ద్వారా గోదావరి నుంచి వచ్చిన నీరు కృష్ణానదిలో కలిసింది. ఈ నేఫథ్యంలో ఎన్టీఆర్​ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం సమీపంలోని పవిత్ర సంగమం వద్ద నేడు జల హారతి కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమం ముగిసిన అనంతరం అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన ఫొటో ఎగ్జిబిషన్​ను సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. దేశ వ్యాప్తంగా నదులు అనుసంధానం ముఖ్యమని భావించిన ప్రఖ్యాత ఇంజినీర్ కేఎల్​రావు 129వ జయంతి ఉత్సవాలను సీఎం చంద్రబాబు ఈ సందర్బంగా ఆరంభించారు. కార్యక్రమాల అనంతరం ప్రజలను ఉద్దేశించి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రసంగించారు. జలహారతి కార్యక్రమానికి మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, పార్టీ ముఖ్య నాయకులు పాల్గొన్నారు. పవిత్ర సంగమం కార్యక్రమాలను ముగించుకుని మధ్యాహ్నం సచివాలయానికి సీఎం చంద్రబాబు వెళ్లనున్నారు. ప్రస్తుతం జలహారతి కార్యక్రమాన్ని ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

CM Chandrababu Naidu attend Jala Harathi at Ibrahimpatnam : పట్టిసీమ ప్రాజెక్టు ద్వారా గోదావరి నుంచి వచ్చిన నీరు కృష్ణానదిలో కలిసింది. ఈ నేఫథ్యంలో ఎన్టీఆర్​ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం సమీపంలోని పవిత్ర సంగమం వద్ద నేడు జల హారతి కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమం ముగిసిన అనంతరం అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన ఫొటో ఎగ్జిబిషన్​ను సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. దేశ వ్యాప్తంగా నదులు అనుసంధానం ముఖ్యమని భావించిన ప్రఖ్యాత ఇంజినీర్ కేఎల్​రావు 129వ జయంతి ఉత్సవాలను సీఎం చంద్రబాబు ఈ సందర్బంగా ఆరంభించారు. కార్యక్రమాల అనంతరం ప్రజలను ఉద్దేశించి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రసంగించారు. జలహారతి కార్యక్రమానికి మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, పార్టీ ముఖ్య నాయకులు పాల్గొన్నారు. పవిత్ర సంగమం కార్యక్రమాలను ముగించుకుని మధ్యాహ్నం సచివాలయానికి సీఎం చంద్రబాబు వెళ్లనున్నారు. ప్రస్తుతం జలహారతి కార్యక్రమాన్ని ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

For All Latest Updates

TAGGED:

JALA HARATHI PAVITRA SANGAMAM
CM CHANDRABABU LIVE
JALA HARATHI AT IBRAHIMPATNAM
JALA HARATHI LIVE
JALA HARATHI AT NTR DISTRICT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ETV Bharat is headquartered in Hyderabad. It holds a very strong position in both the Telugu states. The reach of ETV Bharat Andhra Pradesh has been maximum because of its unique stories. It also has a strong presence in the state and is capable of reaching out to the maximum number of people....view details

ఇలాంటి కథనాలు

Minister Lokesh at YSR Kadapa District

Live: దాల్మియా సిమెంట్ ప్లాంట్ విస్తరణ పనులకు శంకుస్థాపన చేసిన మంత్రి లోకేశ్ - ప్రత్యక్షప్రసారం

July 15, 2026 at 10:56 AM IST
Chandrababu Polavaram Tour Live

LIVE: పోలవరం ప్రాజెక్టు పరిశీలన అనంతరం మీడియాతో సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం

July 13, 2026 at 3:12 PM IST
CM Chandrababu Live Today

LIVE : ధవళేశ్వరం నూతన గేట్ల నిర్మాణ పనులను ప్రారంభించిన చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం

July 13, 2026 at 12:18 PM IST
Singer S. Janaki funeral At Mysore

LIVE : ఎస్.జానకి పార్థివదేహానికి అభిమానుల నివాళులు - ప్రత్యక్షప్రాసారం

July 12, 2026 at 9:35 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.