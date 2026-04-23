LIVE: ఆర్సెల్లార్ మిత్తల్ స్టీల్ ప్లాంట్కు సీఎం శంకుస్థాపన- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM LAY FOUNDATION FOR MEGA PLANT
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 11:28 AM IST
CM Chandrababu to Lay Foundation for Mega Plant in Anakapalli LIVE: ఉత్తరాంధ్రను రెన్యూవబుల్ శక్తి కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దే క్రమంలో నేడు భారీ ముందడుగు పడనుంది. అనకాపల్లి జిల్లా రాంబిల్లిలో 5 వేల 400 కోట్ల పెట్టుబడులతో మెగా ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్కు సీఎం చంద్రబాబు లాంఛనంగా శంకుస్థాపన చేశారు. ఇప్పటికే ఆర్సెల్లార్ మిత్తల్ స్టీల్ ప్లాంట్ శంకుస్థాపనతో జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పారిశ్రామిక వర్గాల్లో అనకాపల్లి జిల్లాపై జరిగిన చర్చ తాజాగా మరోసారి ప్రస్తావనకు రానుంది. క్లీన్ ఎనర్జీ రంగంలోని ప్రధాన సంస్థల్లో ఒకటిగా ఉన్న రెన్యూ ఎనర్జ్ గ్లోబల్ సంస్థ దేశంలో 19.2 గిగావాట్ల సామర్థ్యంతో వివిధచోట్ల క్లీన్ ఎనర్జీ ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేసి ప్రముఖ స్థానంలో ఉంది. అనకాపల్లి జిల్లా రాంబిల్లిలో 6 గిగా వాట్లకు పైగా ఉత్పత్తి సామర్థ్యంతో క్లీన్ ఎనర్జీ ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు ముందుకొచ్చింది. ప్రస్తుతం మెగా ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్ శంకుస్థాపన ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
