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LIVE : నూతన అగ్నిమాపక వాహనాలను ప్రారంభించి సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం - FIRE VEHICLES LAUNCHING PROGRAM

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CM Chandrababu to Launch Fire Vehicles Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 11:18 AM IST

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Updated : August 14, 2026 at 11:26 AM IST

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CM Chandrababu to Launch Fire Vehicles Live : ఏపీ అగ్నిమాపక శాఖలోకి ఆధునిక వాహనాలు రానున్నాయి. రూ.40 కోట్లతో 58 ఆధునిక ఫైర్‌ఫైటింగ్‌ వాహనాలను ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నేడు(శుక్రవారం) ప్రారంభించారు. వాటిలో 25 అధునాతన ఫైర్‌ఫైటింగ్‌ వాహనాలు, 20 వాటర్‌ బౌజర్లు, 13 క్విక్‌ రెస్పాన్స్‌ మల్టీపర్పస్‌ ఫైర్‌ఫైటింగ్‌ వాహనాలను సీఎం లాంఛ్ చేశారు. అదేవిధంగా గ్రామీణ, అటవీ ప్రాంతాల్లో అత్యవసర పరిస్థితులకు 25 అధునాతన ఫైర్‌ఫైటింగ్‌ వాహనాలను అధికారులు వినియోగించనున్నారు. పెద్ద అగ్నిప్రమాదాల్లో మంటలను అదుపు చేయడానికి అవసరమయ్యే నిరంతర నీటి సరఫరాకు 20 వాటర్‌ బౌజర్లు ఉపయోగపడనున్నాయి. ఇరుకైన, రద్దీ ప్రాంతాల్లో వేగంగా చేరుకునేలా 13 క్విక్‌ రెస్పాన్స్‌ మల్టీపర్పస్‌ ఫైర్‌ఫైటింగ్‌ వాహనాలను అధికారులు వినియోగించనున్నారు. తొలి దశలో ఇప్పటికే రూ.33 కోట్లతో 65 ఫైర్‌ఫైటింగ్‌ వాహనాలను ఏపీ ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ప్రస్తుతం ఉండవల్లిలోని సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్ వద్ద ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నూతన అగ్నిమాపక వాహనాలను ప్రారంభిస్తున్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

CM Chandrababu to Launch Fire Vehicles Live : ఏపీ అగ్నిమాపక శాఖలోకి ఆధునిక వాహనాలు రానున్నాయి. రూ.40 కోట్లతో 58 ఆధునిక ఫైర్‌ఫైటింగ్‌ వాహనాలను ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నేడు(శుక్రవారం) ప్రారంభించారు. వాటిలో 25 అధునాతన ఫైర్‌ఫైటింగ్‌ వాహనాలు, 20 వాటర్‌ బౌజర్లు, 13 క్విక్‌ రెస్పాన్స్‌ మల్టీపర్పస్‌ ఫైర్‌ఫైటింగ్‌ వాహనాలను సీఎం లాంఛ్ చేశారు. అదేవిధంగా గ్రామీణ, అటవీ ప్రాంతాల్లో అత్యవసర పరిస్థితులకు 25 అధునాతన ఫైర్‌ఫైటింగ్‌ వాహనాలను అధికారులు వినియోగించనున్నారు. పెద్ద అగ్నిప్రమాదాల్లో మంటలను అదుపు చేయడానికి అవసరమయ్యే నిరంతర నీటి సరఫరాకు 20 వాటర్‌ బౌజర్లు ఉపయోగపడనున్నాయి. ఇరుకైన, రద్దీ ప్రాంతాల్లో వేగంగా చేరుకునేలా 13 క్విక్‌ రెస్పాన్స్‌ మల్టీపర్పస్‌ ఫైర్‌ఫైటింగ్‌ వాహనాలను అధికారులు వినియోగించనున్నారు. తొలి దశలో ఇప్పటికే రూ.33 కోట్లతో 65 ఫైర్‌ఫైటింగ్‌ వాహనాలను ఏపీ ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ప్రస్తుతం ఉండవల్లిలోని సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్ వద్ద ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నూతన అగ్నిమాపక వాహనాలను ప్రారంభిస్తున్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

Last Updated : August 14, 2026 at 11:26 AM IST

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CM CHANDRABABU LIVE
CM CHANDRABABU LAUNCH FIRE VEHICLES
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FIRE VEHICLES LAUNCHING PROGRAM
CM CBN LAUNCH FIRE VEHICLES LIVE

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