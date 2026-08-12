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అమరావతిలో రేపు స్టీల్ బ్రిడ్జిల ప్రారంభోత్సవం - ఏర్పాట్లు పరిశీలించిన మంత్రి నారాయణ - NARAYANA ON CAPITAL DEVELOPMENT

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NARAYANA INSPECTION AMARAVATI WORKS (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 7:20 PM IST

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Amaravati steel bridges inauguration : రాజధాని అమరావతిలో మరో కీలక ఘట్టం ఆవిష్కృతం కాబోతోంది. ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన రెండు స్టీల్ బ్రిడ్జిలు రేపు ప్రారంభం కానున్నాయి. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు చేతుల మీదుగా ఈ కార్యక్రమం జరగనుంది. ఈ ప్రారంభోత్సవ ఏర్పాట్లును మంత్రి నారాయణ బుధవారం పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, రెండు స్టీల్ బ్రిడ్జిలు, సెకండ్ ఫేజ్ సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డును ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రేపు ప్రారంభించనున్నట్లు తెలిపారు. వీటితోపాటు ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీ టవర్స్​ను కూడా సీఎం పరిశీలించనున్నట్లు తెలిపారు. 110 మీటర్ల పొడవుతో బకింగ్ హామ్ కెనాల్ మీద ఒక స్టీల్ బ్రిడ్జి, 280 మీటర్ల పొడవుతో కొండవీటి వాగు, గుంటూరు ఛానల్​పై మరో స్టీల్ బ్రిడ్జి నిర్మాణం జరిగింది. రేపటి నుంచి విజయవాడ, మంగళగిరి నుంచి సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు మీదగా నేరుగా ప్రయాణం చేయవచ్చు. అమరావతికి స్వాగతం పలికేలా స్టీల్ బ్రిడ్జి వద్ద ఏ ఆకారంలో పైలాన్ ఏర్పాటు చేశారు. 

Amaravati steel bridges inauguration : రాజధాని అమరావతిలో మరో కీలక ఘట్టం ఆవిష్కృతం కాబోతోంది. ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన రెండు స్టీల్ బ్రిడ్జిలు రేపు ప్రారంభం కానున్నాయి. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు చేతుల మీదుగా ఈ కార్యక్రమం జరగనుంది. ఈ ప్రారంభోత్సవ ఏర్పాట్లును మంత్రి నారాయణ బుధవారం పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, రెండు స్టీల్ బ్రిడ్జిలు, సెకండ్ ఫేజ్ సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డును ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రేపు ప్రారంభించనున్నట్లు తెలిపారు. వీటితోపాటు ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీ టవర్స్​ను కూడా సీఎం పరిశీలించనున్నట్లు తెలిపారు. 110 మీటర్ల పొడవుతో బకింగ్ హామ్ కెనాల్ మీద ఒక స్టీల్ బ్రిడ్జి, 280 మీటర్ల పొడవుతో కొండవీటి వాగు, గుంటూరు ఛానల్​పై మరో స్టీల్ బ్రిడ్జి నిర్మాణం జరిగింది. రేపటి నుంచి విజయవాడ, మంగళగిరి నుంచి సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు మీదగా నేరుగా ప్రయాణం చేయవచ్చు. అమరావతికి స్వాగతం పలికేలా స్టీల్ బ్రిడ్జి వద్ద ఏ ఆకారంలో పైలాన్ ఏర్పాటు చేశారు. 

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TAGGED:

STEEL BRIDGES IN AMARAVATI
SEED ACCESS ROAD IN AMARAVATI
NARAYANA INSPECTION AMARAVATI WORKS
NARAYANA ON CAPITAL DEVELOPMENT
STEEL BRIDGES INAUGURATION

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