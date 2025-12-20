ETV Bharat / Videos

LIVE: ‘స్వర్ణాంధ్ర-స్వచ్ఛాంధ్ర' కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM TALLAPALEM VISIT LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 2:45 PM IST

|

Updated : December 20, 2025 at 3:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Chandrababu Tallapalem Visit LIVE : ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అనకాపల్లి జిల్లా తాళ్లపాలెంలో పర్యటిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ‘స్వర్ణాంధ్ర-స్వచ్ఛాంధ్ర కార్యక్రమంలో భాగంగా మాట్లాడుతున్నారు. అనంతరం బంగారయ్యపేటలోని సంపద కేంద్రాన్ని పరిశీలించారు. మధ్యాహ్నం తాళ్లపాలెంలోని ప్రజావేదిక సభలో పాల్గొననున్నారు. ఉగ్గినపాలెంలో నియోజకవర్గ పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలతో భేటీ కానున్నారు. సాయంత్రం వాజ్‌పేయీ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించనున్నారు. నక్కపల్లి మండలంలో ఏర్పాటవుతున్న బల్క్‌డ్రగ్‌ పార్కును వ్యతిరేకిస్తున్న మత్స్యకారులు తమ సమస్య పరిష్కారానికి  సీఎం చంద్రబాబును కలవనున్న నేపథ్యంలో దీనిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. రెండు నెలలపాటు ఆందోళన చేసిన మత్స్యకారులు ఎట్టకేలకు మంత్రి వంగలపూడి అనిత చొరవతో సీఎంతో చర్చలకు అంగీకరించారు. తాళ్లపాలెం సీఎం పర్యటనలో కలిసేందుకు అనుమతి లభించింది. దీంతో మంత్రి అనిత ఆధ్వర్యంలో 30 మంది మత్స్యకారుల బృందం సీఎంను కలవనున్నారు. వీరికోసం అధికారులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం తాళ్లపాలెంలో ముఖ్యమంత్రి పర్యటన ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

CM Chandrababu Tallapalem Visit LIVE : ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అనకాపల్లి జిల్లా తాళ్లపాలెంలో పర్యటిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ‘స్వర్ణాంధ్ర-స్వచ్ఛాంధ్ర కార్యక్రమంలో భాగంగా మాట్లాడుతున్నారు. అనంతరం బంగారయ్యపేటలోని సంపద కేంద్రాన్ని పరిశీలించారు. మధ్యాహ్నం తాళ్లపాలెంలోని ప్రజావేదిక సభలో పాల్గొననున్నారు. ఉగ్గినపాలెంలో నియోజకవర్గ పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలతో భేటీ కానున్నారు. సాయంత్రం వాజ్‌పేయీ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించనున్నారు. నక్కపల్లి మండలంలో ఏర్పాటవుతున్న బల్క్‌డ్రగ్‌ పార్కును వ్యతిరేకిస్తున్న మత్స్యకారులు తమ సమస్య పరిష్కారానికి  సీఎం చంద్రబాబును కలవనున్న నేపథ్యంలో దీనిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. రెండు నెలలపాటు ఆందోళన చేసిన మత్స్యకారులు ఎట్టకేలకు మంత్రి వంగలపూడి అనిత చొరవతో సీఎంతో చర్చలకు అంగీకరించారు. తాళ్లపాలెం సీఎం పర్యటనలో కలిసేందుకు అనుమతి లభించింది. దీంతో మంత్రి అనిత ఆధ్వర్యంలో 30 మంది మత్స్యకారుల బృందం సీఎంను కలవనున్నారు. వీరికోసం అధికారులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం తాళ్లపాలెంలో ముఖ్యమంత్రి పర్యటన ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

Last Updated : December 20, 2025 at 3:27 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CM CHANDRABABU LIVE
CM CHANDRABABU VISIT ANAKAPALLI
CM CHANDRABABU TALLAPALEM TOUR LIVE
CM ON SWARNANDHRA SWACHH ANDHRA
CM TALLAPALEM VISIT LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

CM Chandrababu Tallapalem Visit LIVE

LIVE : తాళ్లపాలెంలో సీఎం చంద్రబాబు- విద్యార్థులతో ముఖాముఖి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

December 20, 2025 at 12:53 PM IST
Deputy CM Pawan Kalyan in Peravali LIVE

LIVE : పెరవలిలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ పర్యటన -'అమరజీవి జలధార' పథకానికి శంకుస్థాపన- ప్రత్యక్ష ప్రసారం

December 20, 2025 at 12:24 PM IST
President Droupadi Murmu Visit Ramoji Film City Live

LIVE : రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము-ప్రత్యక్ష ప్రసారం

December 19, 2025 at 11:18 AM IST
ANR College Diamond Jubilee Celebration LIVE

LIVE: ఏఎన్​ఆర్​ కళాశాల వజ్రోత్సవ వేడుకలు -ప్రత్యక్ష ప్రసారం

December 18, 2025 at 10:32 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.