వానరాల దాహార్తి తీర్చిన వెలిగొండ ఫీడర్ కెనాల్ - ఎక్స్లో వీడియో పోస్ట్ చేసిన సీఎం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 1, 2026 at 6:11 PM IST
Monkeys Drinking Water from Veligonda Canal : వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ నీటి ప్రవాహంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సోషల్ మీడియాలో ఆస్తకికర వీడియోను పోస్ట్ చేశారు. నిన్న ప్రారంభమైన వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ ఫీడర్ కాలువలో వానరాలు గుంపుగా వచ్చి నీళ్లు తాగుతూ తమ దాహాన్ని తీర్చుకుంటున్న దృశ్యాలు వీడియోలో ఉన్నాయి. జలంతోనే జీవం, జీవితం అంటూ కరవు పీడిత ప్రాంతంలో ప్రవహిస్తున్న వెలిగొండ జలాల వీడియోను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. వెలిగొండ ఫీడర్ కెనాల్లో వానరాలు దాహార్తి తీర్చుకుంటున్న వీడియోను చంద్రబాబు ఎక్స్ ఖాతాకు జత చేశారు. వెలిగొండ జలాలతో కరవు ప్రాంతంలో మూగజీవాలకు సైతం తాగునీటి అవసరాలు తీరడంపై సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. మార్కాపురం జిల్లాలో దశాబ్దాల నాటి కలను సాకారం చేస్తూ సోమవారం పూల సుబ్బయ్య వెలిగొండ ప్రాజెక్టు తొలి దశను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు జాతికి అంకితం చేసిన విషయం తెలిసిందే.
Monkeys Drinking Water from Veligonda Canal : వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ నీటి ప్రవాహంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సోషల్ మీడియాలో ఆస్తకికర వీడియోను పోస్ట్ చేశారు. నిన్న ప్రారంభమైన వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ ఫీడర్ కాలువలో వానరాలు గుంపుగా వచ్చి నీళ్లు తాగుతూ తమ దాహాన్ని తీర్చుకుంటున్న దృశ్యాలు వీడియోలో ఉన్నాయి. జలంతోనే జీవం, జీవితం అంటూ కరవు పీడిత ప్రాంతంలో ప్రవహిస్తున్న వెలిగొండ జలాల వీడియోను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. వెలిగొండ ఫీడర్ కెనాల్లో వానరాలు దాహార్తి తీర్చుకుంటున్న వీడియోను చంద్రబాబు ఎక్స్ ఖాతాకు జత చేశారు. వెలిగొండ జలాలతో కరవు ప్రాంతంలో మూగజీవాలకు సైతం తాగునీటి అవసరాలు తీరడంపై సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. మార్కాపురం జిల్లాలో దశాబ్దాల నాటి కలను సాకారం చేస్తూ సోమవారం పూల సుబ్బయ్య వెలిగొండ ప్రాజెక్టు తొలి దశను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు జాతికి అంకితం చేసిన విషయం తెలిసిందే.