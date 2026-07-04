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LIVE: రెండో రోజు కుప్పం పర్యటనలో సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CHANDRABABU LIVE

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CM Chandrababu Second Day Public Meeting In Kuppam LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 11:02 AM IST

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CM Chandrababu Second Day Public Meeting In Kuppam LIVE: రాష్ట్రంలో అత్యధిక తలసరి ఆదాయం ఉన్న నియోజకవర్గంగా కుప్పాన్ని తీర్చిదిద్దుతామని సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించిన సంగతి తెలిసింది. సొంత నియోజకవర్గంలో 3 రోజుల పర్యటనలో భాగంగా నేడు రెండో రోజు స్వర్ణ కుప్పంలో ముఖ్యమంత్రి పర్యటిస్తున్నారు. నిన్న మొదటి రోజు పర్యటనలో భాగంగా పెట్టుబడుల వేదిక పేరిట పొగురుపల్లెలో నిర్వహించిన బహిరంగ సభకు హాజరయ్యారు. ఫుట్‌వేర్ మొదలుకుని విమానాల తయారీ వరకు 9వేల 322 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులతో 30 పరిశ్రమలకు సీఎం శంకుస్థాపనలు, ఎంవోయూలు, భూమి పూజలు నిర్వహించారు.  సీఎం చంద్రబాబు తొలిరోజు కుప్పం పర్యటన బిజీబిజీగా సాగింది. జమ్మలమడుగులో స్టీల్ ప్లాంట్ నిర్మాణ పనులను ప్రారంభించిన అనంతరం కుప్పం చేరుకున్న సీఎంకు చిత్తూరు జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులు, స్థానిక నేతలు ఘన స్వాగతం పలికారు. ప్రస్తుతం ముఖ్యమంత్రి రెండో రోజు కుప్పం పర్యటన ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

CM Chandrababu Second Day Public Meeting In Kuppam LIVE: రాష్ట్రంలో అత్యధిక తలసరి ఆదాయం ఉన్న నియోజకవర్గంగా కుప్పాన్ని తీర్చిదిద్దుతామని సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించిన సంగతి తెలిసింది. సొంత నియోజకవర్గంలో 3 రోజుల పర్యటనలో భాగంగా నేడు రెండో రోజు స్వర్ణ కుప్పంలో ముఖ్యమంత్రి పర్యటిస్తున్నారు. నిన్న మొదటి రోజు పర్యటనలో భాగంగా పెట్టుబడుల వేదిక పేరిట పొగురుపల్లెలో నిర్వహించిన బహిరంగ సభకు హాజరయ్యారు. ఫుట్‌వేర్ మొదలుకుని విమానాల తయారీ వరకు 9వేల 322 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులతో 30 పరిశ్రమలకు సీఎం శంకుస్థాపనలు, ఎంవోయూలు, భూమి పూజలు నిర్వహించారు.  సీఎం చంద్రబాబు తొలిరోజు కుప్పం పర్యటన బిజీబిజీగా సాగింది. జమ్మలమడుగులో స్టీల్ ప్లాంట్ నిర్మాణ పనులను ప్రారంభించిన అనంతరం కుప్పం చేరుకున్న సీఎంకు చిత్తూరు జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులు, స్థానిక నేతలు ఘన స్వాగతం పలికారు. ప్రస్తుతం ముఖ్యమంత్రి రెండో రోజు కుప్పం పర్యటన ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

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CHANDRABABU SECOND DAY KUPPAM
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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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